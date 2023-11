“Il controesodo degli infermieri a Varese è già iniziato”

Alla presentazione del docufilm “Il posto”, che racconta l’esodo degli aspiranti infermieri che dal sud Italia venivano al nord per partecipare in migliaia ai concorsi pubblici, c’era anche Aurelio Filippini presidente dell’Ordine delle scienze infermieristiche della provincia di Varese e membro del Comitato bioetico dell’Istituto superiore di sanità. «Questo docufilm è stato da una parte un bel viaggio – ha commentato Filippini – per una realtà che conoscevo grazie ai racconti fatti dai colleghi infermieri, dall’altra è stato anche un viaggio che apre scenari cupi. Vedere questi lavoratori così preoccupati per il loro futuro e per la lontananza dai figli e dalle famiglie fa male al cuore».

Filippini è entrato anche nel merito della situazione che si sta vivendo negli ospedali del territorio. «In poco tempo – continua il presidente dell’Ordine degli infermieri – cioè subito dopo il Covid le cose sono cambiate radicalmente, c’è stato quasi il controesodo. Adesso ci vorrebbe un pullman per organizzare il controesodo verso il sud per ritornare dalle loro famiglie. E anche questo fa riflettere su una sanità che non riesce a trovare un suo equilibrio e quindi non riesce a tutelare i professionisti e neppure i cittadini».