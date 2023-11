Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus eseguono Vivaldi alla Chiesa di San Martino

Sabato 18 Novembre la XV edizione della stagione dei concerti “Itinerari Musicali” ha fatto tappa a Malnate con il concerto Barocco Veneziano, eseguito dal Coro Sinfonico e dell’Orchestra dell’Accademia Amadeus presso la Chiesa di San Martino.

L’inizio del periodo di Avvento è stato salutato dalla comunità locale con un concerto di musica sacra che, come commentato da Patrizia Cromi, organizzatrice dell’evento che ha introdotto la serata: “costituisca un augurio per il prossimo Natale ed insieme un invito a calarsi in questo momento di attesa e riflessioni sul nostro cammino di speranza”.

Un momento di festa che ha offerto l’occasione per un evento culturalmente di rilievo la cui importanza, come ha spiegato il maestro Marco Raimondi: “Serve a ricordarci chi siamo e da dove veniamo, a conoscere la nostra storia e le nostre origini che oggi sono spesso sconosciute, specie alle nuove generazioni, distratte da un società impegnata a comunicare altri messaggi”.

Il concerto, centrato su un programma interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, ha visto l’esecuzione di due concerti di musica da camera, l’RV443 in DO maggiore per flautino e orchestra e l’RV533 per due flauti e orchestra oltre a due opere sacre – i Credo RV591 e RV592 – per coro e orchestra. Un’ottima esecuzione, grazie alle doti interpretative e tecniche di direttore, coristi e orchestrali di Amadeus, che hanno ormai abituato il pubblico ad una grande qualità. Il parroco Don Giuseppe Lazzati ha chiuso la serata ringraziando il pubblico intervenuto e tutti gli interpreti per aver dato vita ad un evento di altissimo livello artistico in un’occasione così importante per la chiesa e la fede cristiana.

La stagione prosegue ora con alcuni concerti di Natale che vedranno impegnati il coro e orchestra Amadeus sabato 2 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore e domenica 3 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di San Domenico a Legnano. La stagione Itinerari Musicali è realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Fondazione Comunitaria Ticino Olona e di Fondazione Cariplo, oltre che con la collaborazione di Fondazione del Varesotto per l’Ambiente, il Territorio e la Coesione Sociale e di Fondazione Minoprio.

Per partecipare ai concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento della capienza dei luoghi e sul sito di Amadeus è possibile prenotare i migliori posti a sedere per assistere agli eventi nelle prime file ed effettuare donazioni a sostegno della stagione.