Il diritto alla riparazione dopo il periodo di garanzia

I rifiuti degli elettrodomestici che devono essere sostituiti troppo spesso rappresentano un vero e proprio ricatto verso i consumatori: una situazione che l’Europa sta cercando di risolvere, anche se ci sarebbe bisogno in primis di una legge nazionale. Già il Parlamento Europeo si era impegnato in tal senso, e ora è arrivata la volta della Commissione, che ha stabilito ed evidenziato la necessità di fissare dei paletti in tal senso. Quali? Per saperlo lo abbiamo chiesto a DMC Service, il punto di riferimento per le riparazioni elettrodomestici Busto Arsizio .

Il diritto alla riparazione

Quello di diritto alla riparazione può apparire un concetto fumoso o fin troppo generico, ma non è così. Anzi, se venisse applicato in concreto permetterebbe ai consumatori del Vecchio Continente di risparmiare ogni anno 12 miliardi di euro. Questo, infatti, è l’importo che viene speso per i ricambi correlati a un’obsolescenza così veloce da essere considerata sospetta. Il fatto è che tutti noi patiamo un meccanismo simile. A chi non è capitato di sentirsi dire che piuttosto che provare a riparare un dispositivo elettronico non più funzionante è meglio e più conveniente acquistarne un altro?

Dopo la garanzia

Proviamo dunque a scendere nei dettagli della proposta della Commissione, che in ogni caso deve essere oggetto di un iter molto lungo. In particolare, nelle aule del Parlamento Europeo ci sarà da fare i conti con la lobby dell’industria degli elettrodomestici. Dopodiché sarà la volta dei singoli Parlamenti di ogni Paese, a cominciare da quello italiano. Ma dicevamo della proposta, che prevede l’obbligo per le aziende di riparare i prodotti, ogni volta che ne esiste la possibilità, anche nel caso in cui essi non siano in garanzia e trascorsi i dieci anni dalla data di acquisto. Lo scopo è quello di permettere ai consumatori di risparmiare, ma non solo: un altro obiettivo che si potrebbe raggiungere è rappresentato dalla diminuzione dei rifiuti elettronici. I calcoli dell’Unione rivelano che ogni anno in Europa ci sono 35 miliardi di chili di rifiuti di elettrodomestici che sono finiti nella spazzatura in maniera prematura. Tanto basta per mettere in risalto il valore del diritto alla riparazione.

Quali elettrodomestici possono essere riparati

Il Parlamento Europeo, dunque, seppure con un certo ritardo ha finalmente colto l’importanza di tale concetto. A dir la verità è stato quasi costretto a farlo, alla luce dei numeri ricavati da numerosi studi scientifici dedicati a questo argomento. Dai condizionatori ai televisori, dalle lavastoviglie alle lavatrici, senza dimenticare i computer, sono numerose le tipologie di dispositivi che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Ebbene, 1 su 10 è destinato a finire nella spazzatura quando ancora non sono passati cinque anni da quando è stato comprato. I motivi sono molteplici: per esempio l’impossibilità di trovare pezzi di ricambio, oppure i costi di riparazione eccessivi, o ancora la carenza di specialisti che si possano occupare della riparazione.

Il predominio delle grandi aziende

La necessità del diritto alla riparazione di tali dispositivi sussiste anche a fronte del desiderio di porre un limito allo strapotere delle multinazionali e in generale delle aziende che si occupano della produzione di elettrodomestici, molte delle quali hanno sede in Germania. Queste realtà hanno consolidato la pratica dell’obsolescenza programmata, che è diventata un vero e proprio indirizzo di politica industriale. Rispetto al passato, oggi le lavatrici e i televisori durano molto meno: il che è un paradosso, se si considerano gli enormi passi in avanti che sono stati compiuti dalla tecnologia. Ecco perché c’è bisogno di una legge, inclusa quella che protegge il diritto alla riparazione.

DMC Service

DMC Service è una realtà specializzata nelle riparazioni di elettrodomestici a Busto Arsizio e, in più, rappresenta l’assistenza autorizzata Whirlpool, garantita da professionisti qualificati. Chi volesse richiedere un preventivo senza impegno e gratuito non deve far altro che compilare il form presente sul sito dell’azienda e attendere di essere ricontattato. DMC Service è centro autorizzato per un ampio assortimento di marchi, da Bauknecht a Hotpoint, da Whirlpool ad Ariston, da Indesit a Ignis, senza dimenticare Kitchenaid e Scholtes. L’azienda copre i territori delle province di Milano e di Varese, gestendo qualunque problematica riguardante cappe, piani cottura, forni, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, e così via.

I rifiuti degli elettrodomestici che devono essere sostituiti troppo spesso rappresentano un vero e proprio ricatto verso i consumatori: una situazione che l’Europa sta cercando di risolvere, anche se ci sarebbe bisogno in primis di una legge nazionale. Già il Parlamento Europeo si era impegnato in tal senso, e ora è arrivata la volta della Commissione, che ha stabilito ed evidenziato la necessità di fissare dei paletti in tal senso. Quali? Per saperlo lo abbiamo chiesto a DMC Service, il punto di riferimento per le riparazioni elettrodomestici Busto Arsizio .

Il diritto alla riparazione

Quello di diritto alla riparazione può apparire un concetto fumoso o fin troppo generico, ma non è così. Anzi, se venisse applicato in concreto permetterebbe ai consumatori del Vecchio Continente di risparmiare ogni anno 12 miliardi di euro. Questo, infatti, è l’importo che viene speso per i ricambi correlati a un’obsolescenza così veloce da essere considerata sospetta. Il fatto è che tutti noi patiamo un meccanismo simile. A chi non è capitato di sentirsi dire che piuttosto che provare a riparare un dispositivo elettronico non più funzionante è meglio e più conveniente acquistarne un altro?

Dopo la garanzia

Proviamo dunque a scendere nei dettagli della proposta della Commissione, che in ogni caso deve essere oggetto di un iter molto lungo. In particolare, nelle aule del Parlamento Europeo ci sarà da fare i conti con la lobby dell’industria degli elettrodomestici. Dopodiché sarà la volta dei singoli Parlamenti di ogni Paese, a cominciare da quello italiano. Ma dicevamo della proposta, che prevede l’obbligo per le aziende di riparare i prodotti, ogni volta che ne esiste la possibilità, anche nel caso in cui essi non siano in garanzia e trascorsi i dieci anni dalla data di acquisto. Lo scopo è quello di permettere ai consumatori di risparmiare, ma non solo: un altro obiettivo che si potrebbe raggiungere è rappresentato dalla diminuzione dei rifiuti elettronici. I calcoli dell’Unione rivelano che ogni anno in Europa ci sono 35 miliardi di chili di rifiuti di elettrodomestici che sono finiti nella spazzatura in maniera prematura. Tanto basta per mettere in risalto il valore del diritto alla riparazione.

Quali elettrodomestici possono essere riparati

Il Parlamento Europeo, dunque, seppure con un certo ritardo ha finalmente colto l’importanza di tale concetto. A dir la verità è stato quasi costretto a farlo, alla luce dei numeri ricavati da numerosi studi scientifici dedicati a questo argomento. Dai condizionatori ai televisori, dalle lavastoviglie alle lavatrici, senza dimenticare i computer, sono numerose le tipologie di dispositivi che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Ebbene, 1 su 10 è destinato a finire nella spazzatura quando ancora non sono passati cinque anni da quando è stato comprato. I motivi sono molteplici: per esempio l’impossibilità di trovare pezzi di ricambio, oppure i costi di riparazione eccessivi, o ancora la carenza di specialisti che si possano occupare della riparazione.

Il predominio delle grandi aziende

La necessità del diritto alla riparazione di tali dispositivi sussiste anche a fronte del desiderio di porre un limito allo strapotere delle multinazionali e in generale delle aziende che si occupano della produzione di elettrodomestici, molte delle quali hanno sede in Germania. Queste realtà hanno consolidato la pratica dell’obsolescenza programmata, che è diventata un vero e proprio indirizzo di politica industriale. Rispetto al passato, oggi le lavatrici e i televisori durano molto meno: il che è un paradosso, se si considerano gli enormi passi in avanti che sono stati compiuti dalla tecnologia. Ecco perché c’è bisogno di una legge, inclusa quella che protegge il diritto alla riparazione.

DMC Service

DMC Service è una realtà specializzata nelle riparazioni di elettrodomestici a Busto Arsizio e, in più, rappresenta l’assistenza autorizzata Whirlpool, garantita da professionisti qualificati. Chi volesse richiedere un preventivo senza impegno e gratuito non deve far altro che compilare il form presente sul sito dell’azienda e attendere di essere ricontattato. DMC Service è centro autorizzato per un ampio assortimento di marchi, da Bauknecht a Hotpoint, da Whirlpool ad Ariston, da Indesit a Ignis, senza dimenticare Kitchenaid e Scholtes. L’azienda copre i territori delle province di Milano e di Varese, gestendo qualunque problematica riguardante cappe, piani cottura, forni, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, e così via.