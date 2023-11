Il fotoclub Il Sestante festeggia 60 anni e regala tre eventi a Gallarate

Esattamente a metà novembre del 1963 Libero Florio, Angelo Garzolino e Gaetano Milani decisero di costituire in forma autonoma la sezione fotografica già incorporata nell’associazione Amici delle Americhe e che era attiva già dai primi anni cinquanta del secolo scorso.

“Fu dato il nome Sestante (noto strumento nautico per determinare la rotta) come a significare l’ambizione a porsi come punto di riferimento nel panorama cine- fotografico amatoriale nazionale” racconta Salvatore Benvenga, che oggi guida il fotoclub che festeggia oggi 60 anni.

“Dopo sessanta anni il Sestante non ha perso il suo smalto giovanile e la sua vocazione ad essere un importante e qualificato centro di cultura fotografica tout-court. Dalle sue sale sono passati insigni fotografi italiani ed esteri e molti appassionati si sono formati tecnicamente

Per festeggiare degnamente questo importante anniversario sono state previste alcune interessanti iniziative”.

Sabato 18 novembre alle 16 sarà inaugurata in sede (via Novara) una mostra dedicata alla città di Gallarate, vista da scorci inconsueti.

Contemporaneamente ben 45 vetrine dei negozi dislocati il centro ospiteranno per l’intera settimana delle gigantografie formato poster realizzate dai soci del Fotoclub. “Una iniziativa che non risulta a memoria aver avuto precedenti in Italia. Grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle attività economiche e al Duc, molti negozianti hanno offerto le loro vetrine per formare una grande mostra itinerante che copre il centro città.

“A tal proposito il Duc ha anche realizzato una bellissima locandina che mappa il centro città con i punti in cui è possibile vedere i poster esposti nelle vetrine”.

Infine, sabato 18 alle 16 il Sestante avrà l’onore di avere come ospite e relatrice una dei più bravi e celebri critici e pubblicisti fotografici italiani: Gigliola Foschi.