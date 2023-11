Il furgone lanciato come ariete: assalto al negozio di biciclette a Cavaria con Premezzo, ladri in fuga

Un altro negozio di biciclette preso di mira dai ladri. Questa volta, dopo il colpo messo a segno a Gazzada Schianno, è stato preso di mira il Bieffe Cicli-Trek Flagship Store di Cavaria con Premezzo.

Il punto di vendita, che si trova lungo la statale gallaratese, è stato assaltato all’alba con un furgone. I malviventi hanno cercato di sfondare la vetrata creando una sorta di rampa attraverso la quale lanciare il mezzo pesante nel tentativo di aprirsi un varco.

Un tentativo scomposto e maldestro che non ha raggiunto il risultato infrangendosi contro il sistema anti-intrusione: il suono dell’allarme e l’arrivo della vigilanza privata hanno messo in fuga la banda di ladri inseguita fino al rione gallaratese di Caiello dove hanno abbandonato il furgone e si sono dileguati a piedi.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno immediatamente fatto partire i rilievi e cominciato le indagini.

«Per fortuna non sono riusciti ad entrare – ci racconta il titolare del punto vendita – ma i danni sono ingenti. È stata colpita la vetrina e le inferriate e abbiamo parecchio da sistemare».

Un altro colpo nella notte a Cassano Magnago

Un altro assalto clamoroso si è verificato nella stessa notte a Cassano Magnago dove un commando di malviventi ha colpito un’azienda della zona industriale. In quel caso i ladri hanno utilizzato una ruspa per sfondare il muro del capannone attiguo alla “Brevi”, l’azienda informatica che era il vero obiettivo dei rapinatori: ancora da quantificare il bottino, le indagini sono in peno svolgimento LEGGI L’ARTICOLO.