Il giornalista Toni Capuozzo al Sociale di Luino per presentare il suo ultimo libro

Ospite del Rotary Laveno-Luino Alto Verbano, il giornalista, scrittore e documentarista arriverà nel paese lacustre per presentare il suo ultimo libro: “Nessuna Canta più per strada”. Appuntamento per mercoledì 22 novembre

Toni Capuozzo, giornalista, scrittore, documentarista e lungo inviato di guerra per Mediaset sarà ospite del Rotary Laveno-Luino Alto Verbano mercoledì 22 novembre alle ore 20,30 presso il Teatro Sociale di Luino, Corso XXV Aprile 11 B per la presentazione del suo ultimo libro, in modo esclusivo, per la zona del Verbano, dal titolo: “Nessuno Canta più per strada”.

Un’iniziativa che ha visto il patrocinio della Provincia di Varese grazie al Presidente Marco Magrini, del Comune di Luino grazie al sindaco Enrico Bianchi, dell’associazione culturale Amici Mario Berrino di Ispra, di Luino Notizie ed altri preziosi partners privati che hanno sostenuto l’evento.

Introdurranno e modereranno l’incontro Davide Pagani assieme ai giornalisti luinesi Agostino Nicolò di “Luino Notizie” e Simone Della Ripa de “La Prealpina”. Si tratta di una serata dall’alto spessore culturale fortemente voluta da parte del Presidente del Club Fabrizio Zaninelli che, idealmente, apre una serie di iniziative previste per i festeggiamenti dei 20 anni del Rotary Club del Verbano.

L’evento è a numero chiuso e i biglietti, al costo di 10 euro, sono tuttora in vendita: per informazioni e prenotazioni si possono contattare Fabrizio (3488564005) o Valeria (3356301142).