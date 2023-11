Il gospel del coro Jlbs ad Azzate sostiene le attività di Medici per l’Africa

Sta arrivando Natale! Lo respiri nell’aria, nelle luci che brillano, negli addobbi e nei presepi…nelle melodie che riempiono i cuori di emozioni e ci fanno ritornare bambini… Sta arrivando Natale e non possiamo dimenticarci di chi ha più bisogno: anche quest’anno in provincia di Varese un evento sostiene le attività di Cuamm Medici CON l’Africa per supportare la raccolta fondi per la ristrutturazione del padiglione di Medicina interna dell’ospedale di Yirol in sud Sudan.

Dopo il successo del concerto dello scorso anno tenutosi a Gallarate, il coro Jesus Love and Blue Sky propone un pomeriggio con la magia e l’energia di un concerto Gospel, al teatro Castellani di Azzate, con un repertorio di musiche tradizionali natalizie italiane ed internazionali, insieme ad alcuni brani di gospel contemporaneo.

Emozione, allegria, entusiasmo e coinvolgimento saranno gli ingredienti del concerto che anche quest’anno, come da tradizione, ci riserveranno tante sorprese…

Insomma, una serata da non perdere assolutamente per cantare, ballare, emozionarsi e soprattutto augurarci tutti un Natale pieno gioia, facendo del bene grazie a Cuamm Medici CON l’Africa.

L’appuntamento è per Domenica 3 dicembre alle 17.00 al Castellani di Azzate, con ingresso libero.

Il progetto: Cuamm medici con l’Africa a Yirol in Sud Sudan

Grazie agli eventi solidali organizzati quest’anno il Cuamm Medici CON l’Africa Odv Varese, che sostiene l’organizzazione madre nata negli anni 50 a Padova, punta a realizzare il progetto Yirol parte seconda. Dopo aver ristrutturato, grazie alle donazioni dei varesini, il reparto di maternità dell’ospedale di Yirol in Sud Sudan, la nuova missione di solidarietà prevede la ristrutturazione del padiglione di Medicina interna sempre dello stesso ospedale…. Goccia dopo goccia, mattone dopo mattone grazie alla generosità dei sostenitori e dei tanti amici che si impegnano ad organizzare eventi solidali per raccogliere i fondi per il progetto del Cuamm, anche la medicina interna di Yirol potrà diventare più funzionale, più sicura e più accogliente.

Il Sud Sudan è il più giovane paese africano, arrivato all’indipendenza soltanto nel 2011 e in assoluto uno dei paesi più fragili, e con risorse estremamente limitate… non ci sono strade, mancano le scuole e gli ospedali ed i centri di salute sono troppo pochi per far fronte alle esigenze della popolazione. Manca tutto. E a farne le spese sono sempre i più poveri. Yirol è il primo ospedale in cui Cuamm ha iniziato a lavorare in sud Sudan,riaperto nel 2006 proprio grazie all’aiuto della ONG di Padova e da una serie di capanne disperse nel nulla, ora è un ospedale costituito da diversi padiglioni e che serve 3 contee, un’ area abitata da 360 mila persone. L’ospedale sta andando incontro ad un volume di attività sempre più crescente che testimonia la fiducia della popolazione verso la struttura. Il Cuamm CON l’Africa nella costruzione dei suoi progetti condivide da sempre un cammino, si affianca alle realtà esistenti per aiutarle a crescere, non ha strutture di proprietà. Cuamm è medici CON l’Africa, non per l’Africa, nell’ottica di poter rendere i suoi abitanti, meno fortunati di noi, protagonisti della propria storia e del proprio paese, con la speranza di un futuro migliore investendo anche in particolare su possibilità di studio e formazione per i giovani nel loro territorio di origine. CON, al loro fianco, mai solo per….

Il coro Jesus Love and Blue Sky

Il JLBS Gospel Choir nasce nel 2001 a Gallarate da un piccolo gruppo di amici desiderosi di mettere la propria passione per il canto al servizio di iniziative benefiche in terre di missione e di trasmettere attraverso la musica Gospel un messaggio di pace e di amore.

30 coristi accompagnati da una band di 5 elementi con il supporto di 4 tecnici audio e luci compongono il gruppo diretto da Marco Bianchi.

Il repertorio spazia dal Gospel tradizionale e Spiritual a quello contemporaneo con forti contaminazioni rock, ed è in grado di appassionare e coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni.

In oltre 20 anni di attività ha eseguito oltre 150 concerti in teatri e chiese della Lombardia, del Piemonte e della Svizzera, in favore di associazioni ed organizzazioni non profit impegnate nella raccolta fondi per il mantenimento delle proprie attività missionarie, caritative o assistenziali.

Inoltre, dalla fondazione, sostiene direttamente diversi progetti di adozione a distanza in paesi del Sud del mondo.

Numerose le collaborazioni con varie scuole della provincia di Varese, che hanno permesso a centinaia di bambini e ragazzi di avvicinarsi alla musica gospel e di essere protagonisti, insieme al coro, di un concerto dal vivo.