Il Gruppo Pelligra rassicura i tifosi varesini: “I primi soldi impegno per il futuro”

«Vogliamo restare e investire a Varese». Presente a Gavirate nella sede dell’European Training Centre dell’Australian Institute of Sport, Giovanni Caniglia, amministratore delegato del Gruppo Pelligra Holding ha fatto il punto della situazione legato al rapporto tra l’immobiliare australiana e la Pallacanestro Varese.

Caniglia ha rassicurato società e tifosi, parlando di «intoppo» per il mancato arrivo dei fondi promessi per la sponsorizzazione della squadra di basket biancorossa dovuto anche alla penalizzazione che ha destabilizzato tutto il mondo vicino a Pallacanestro Varese, nonostante i tempi per intervenire ci siano stati in questi mesi.

Caniglia ha ribadito la posizione degli australiani: «Aver versato la quota di sponsorizzazione per le maglie da gioco è una garanzia del fatto Pelligra Holding crede nell’avventura e nell’investimento con Pallacanestro Varese – ha detto ai microfoni dei giornalisti presenti all’inaugurazione dell’hub dei canguri -. Non siamo qui per una vacanza nè per starci nel breve periodo, ma pensiamo ad un impegno a lungo termine».

Caniglia ha detto anche che su alcuni argomenti preferisce mantenere la riservatezza legata agli accordi contrattuali, ribadendo il rispetto nei confronti di Scola, Bulgheroni e dei tifosi biancorossi.

Per quanto riguarda la situazione dello stadio Franco Ossola, per il quale è stato presentato pochi giorni fa un piano di investimenti da parte di un’altra realtà contattata dal Città di Varese, Caniglia ha ribadito quanto già affermato più volte in passato: «La nostra volontà è quella di investire non solo su stadio e palazzetto, ma su tutto il comparto di Masnago. Lo abbiamo detto fin dall’inizio e quella è la nostra idea. Faremo le nostre valutazioni, ma l’impegno è investire qui, siamo venuti dall’Australia con un progetto a lungo termine e vogliamo investire a Varese».