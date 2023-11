Il Liceo “Cairoli” sezione EsaBAC saluta gli studenti francesi del progetto Trans’Alp

Un gruppo di ragazzi francesi di un liceo di Lyon ha concluso ieri, mercoledì 8 novembre, il percorso di tre settimane al liceo “Cairoli”: gli studenti sono stati accolti dai loro rispettivi corrispondenti della classe 2^D liceo Classico, che hanno aderito a Trans’Alp, progetto promosso ormai da diversi anni nelle scuole che aderiscono al dispositivo EsaBac.

Il progetto aveva precedentemente permesso a un gruppo di studenti del Liceo di trascorrere tre settimane a Lyon lo scorso mese di settembre.

L’iniziativa infatti, è volta a diffondere la lingua e la cultura sia italiana che francese attraverso uno scambio individuale: Arianna, Benedetta, Lucia, Sara, Maya, Nicolas e Marin hanno deciso di vivere un’esperienza a tutto tondo nel paese che li ospita. Durante la loro permanenza, gli studenti partecipano non solo alla vita quotidiana ma anche scolastica del loro corrispondente, frequentando attivamente le lezioni al liceo e passando del tempo libero con la nuova famiglia e i nuovi compagni di classe.

Il progetto rappresenta un’ottima esperienza formativa perché permette agli alunni italiani EsaBac e agli alunni francesi, di conoscere un sistema scolastico differente _ aspetto che Nicolas apprezza molto – , di ampliare i propri orizzonti e conoscere nuove persone – come affermano Lucia e Benedetta. Per Marin e Arianna il progetto è molto importante anche perché aiuta ad acquisire una maggiore sicurezza e indipendenza.

L’iniziativa ottiene riscontri assolutamente entusiastici da parte degli studenti e delle famiglie: viene, quindi, riproposta ogni anno agli studenti del quarto anno EsaBac.

Per gli studenti EsaBac il percorso internazionale individuale è l’ultimo step di numerose esperienze di classe già implementate gli anni precedenti ( scambio con un Liceo Francese, soggiorno studio di una settimana in Francia).

Come è noto, il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all’Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat, che permette accesso immediato post diploma ai più importanti atenei francofoni.

Il percorso EsaBac costituisce uno dei pilastri dei progetti di internazionalizzazione proposti dal Liceo “Cairoli” e si affianca alla consolidata realtà della sezione “English plus” (con potenziamento della lingua inglese), nella consapevolezza che lo studio delle lingue e delle culture straniere è arricchimento culturale e costruzione della persona dello studente.