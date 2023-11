Il Ligorna colpisce a freddo, il Varese pareggia nel finale: 1-1

Il Varese si prende un punto a Genova: 1-1 il finale sul campo del Ligorna al termine di una gara condizionata dalla rete immediata dell’ex Miracoli che porta avanti i padroni di casa al 3′. I biancorossi spingono tanto e costruiscono tante occasioni, senza però riuscire a bucare la difesa avversaria. L’ingresso nel finale di Liberati è stata la mossa giusta: prima palla al bacio per il colpo di testa di Guri – ancora da rivedere – e poi la girata mancina in mischia per il gol dell’1-1 finale.

Per i biancorossi si chiude una settimana iniziata con la dolorosa sconfitta di Chieri, addolcita dalla vittoria sull’Alba e chiusa con questo pareggio che soddisfa ma non troppo. I biancorossi, di fatti, mancano ancora l’appuntamento con la vittoria in trasferta, anche se aver riacciuffato questa gara nel finale resta comunque un aspetto positivo. Non è mancato il carattere ai biancorossi, che hanno spinto con grinta, quello che ancora manca invece è la finalizzazione sotto porta, soprattutto in relazione alla grande mole di gioco.

Settimana prossima si tornerà al “Franco Ossola” per affrontare i valdostani del Pdhae, mentre il successo esterno andrà ricercato tra due settimane a Sanremo.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie, il Varese viaggia a Genova per affrontare il Ligorna. Doppio l’obiettivo per i ragazzi di mister Cotta: cercare continuità e trovare la prima vittoria stagionale lontano dal “Franco Ossola”. Squalificati Cottarelli e Palazzolo, indisponibili Diop, Monza, Di Maira e Zazzi, ai quali si aggiungono Perissinotto – stiramento – e l’influenzato Ferrari, i biancorossi scendono in campo con un 4-4-2 che vede l’esordio dal primo minuto del 2005 Stampi, mentre in attacco fiducia a Banfi e Guri, nella speranza che l’attaccante albanese si sblocchi. I genovesi di mister Manuel Lunardon, autori per ora di un cammino al di sotto delle ambizioni, scendono in campo con un 3-4-3 che vede l’ex Luca Miracoli – 3 gol in biancorosso nell’ultimo anno di Serie B – al centro dell’attacco.

PRIMO TEMPO

Inizio pessimo del Varese che al primo affondo del Ligorna si ritrova sotto: Tussellino da destra mette in mezzo per l’ex Miracoli che apre il piatto sinistro al volo per superare Cassano e siglare l’1-0. Qualche minuto per somatizzare il colpo a freddo, poi il Varese inizia a macinare gioco e prendere il comando della partita, ma tutta la mole di gioco non si tramuta in occasioni da gol. Il primo tiro in porta dei biancorossi arriva al 27′ con la punizione dal limite di Vitofrancesco che Atzori para in tuffo, mentre al 31′ su azione d’angolo, prima Stampi svirgola il destro, poi Bernacchi manda alto da buona posizione. Il Ligorna prende le misure e limita le iniziative varesine, togliendo ritmo a Vitofrancesco e compagni, che non riescono più a farsi vedere dalle parti di Atzori. Sulla discesa di Stampi fermata in area dalla rimonta di Tancredi si chiude così il primo tempo, con il Varese sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riprende con Baldaro al posto di Colombo ma a rendersi pericoloso nei primi minuti è il Ligorna che impegna per ben tre volte Cassano: al 6′ Di Masi in diagonale con il mancino, poi lo stesso Di Masi con un destro potente dai 20 metri e al 9′ Squarzoni in girata su azione d’angolo. Il Varese vacilla ma non cade e prova a riprendere campo. Al 15′ Cotta decide di togliere Banfi per Bertazzoli. I biancorossi alzano il ritmo e al 20′ si fanno vedere con Furlan, che raccoglie un tiro deviato di Stampi ma alza troppo il mancino. Entra anche Settimo per Stampi e al 24′ Bertazzoli, su imbeccata di Guri, calcia fuori di poco in diagonale. I biancorossi occupano stabilmente la metà campo ma non riescono a superare Atzori, che al 28′ mette angolo il tiro di Mandelli mentre al 30′ inchioda a terra il sinistro di Bertazzoli. Il Varese ci crede, entra anche Liberati e il classe 2003 è protagonista: al 44′ serve a Guri una palla d’oro per l’incornata, sulla quale però Atzori si supera. Dal corner il portiere dei genovesi perde palla e proprio Liberati è pronto sul secondo palo per mettere in rete l’1-1. Nei 5′ di recupero ci sono ribaltamenti di fronte ma nessuna vera occasione e così la gara termina con un pareggio.