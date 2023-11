Il luinese Attilio Sbernini confermato alla guida degli agenti di commercio del Varesotto

Sarà il luinese Attilio Sbernini a presiedere FNAARC Confcommercio provincia di Varese nei prossimi cinque anni. La sua nomina, votata dal consiglio della Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio, è all’insegna della continuità: Sbernini ha infatti guidato i colleghi nell’ultimo anno e mezzo, dopo la scomparsa di Franco Iemmallo. (nella foto da sinistra: Alberto Pedranzan e Attilio Sbernini)

Lunedì 13 novembr presenti all’investitura di Sbernini anche il presidente nazionale degli agenti di commercio Alberto Pedranzan, Paolo Petriello (consulente legale della Federazione), il segretario generale di Uniascom Lino Gallina e il direttore di Ascom Varese Roberto Quamori Tanzi.

I quattro grandi temi deducibilità dell’automobile, contratto collettivo in fase di rinnovo, formazione e ricambio generazionale: questi i quattro temi che vedranno impegnata la FNAARC nel lustro del mandato, illustrati dall’agente luinese e condivisi da Pedranzan che, oltre ad esprimere grande apprezzamento per l’apporto dell’associazione varesotta alla “causa nazionale”, si è unito al ricordo di Iemmallo, salutato dal suo successore con queste parole: «Combatteremo le battaglie a tutela della professione e degli associati, proporremo iniziative e progetti, proprio come avrebbe fatto il nostro presidente, perché per me e per tutti noi Franco Iemmallo sarà sempre la nostra guida».

Una grande famiglia FNAARC è una delle principali federazioni all’interno del sistema Confcommercio, associazione guidata a livello nazionale da Carlo Sangalli. Una realtà importante anche nella nostra provincia, dove Sbernini ha il compito di farla ulteriormente crescere. «Ogni nostra iniziativa», ha rimarcato Sbernini, «avrà lo scopo di coinvolgere nuovi colleghi perché l’unione fa la forza. La stessa unione che consolideremo con le altre federazioni del Varesotto, con le quali collaboreremo sempre più, in piena condivisione con la linea tracciata dal presidente di Uniascom provincia di Varese, Rudy Collini».

Il nuovo consiglio: il presidente Attilio Sbernini (Ascom Luino) sarà coadiuvato dai vicepresidenti Milene Fornasari (Varese), Angelo Guerroni (Gallarate), Fabio Iemmallo (Saronno), Franco Martignoni (Busto Arsizio). Il consiglio di FNAARC provincia di Varese è completato da Alessandro Pinciroli (Varese), Giovanni Posabella (Varese) e Damiano Zanini (Luino).