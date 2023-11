Il Mercato del Giusto iNperfetto torna tra i vicoli del borgo di Castello Cabiaglio. Domenica 5 novembre Ecofesta d’Autunno e Mercato del Giusto iNperfetto, una giornata di proposte dedicate alla comunità e ad una modalità “leggera” di proporre eventi. Dalle ore 10 gli espositori animeranno le vie del paese con i loro prodotti artigianali all’insegna della qualità e del sostegno alla produzione a km zero.

Al mattino spazio baratto Condi-Scambio presso la sala polivalente, occasione per i bambini di scambiarsi giocattoli in buono stato, libri e carte gioco/figurine, oltre ad una angolo di gioco libero Legopolis e a laboratori creativi di bracciali e truccabimbi, tutto gestito dai Permakidz del progetto Scholé di Matrioska aps.

In vicolo del Borghetto vi aspettano “Le storie in attesa (di te!)”, postazione di lettura personalizzata di libri a cura di Valentina Maselli, autrice e regista teatrale, con replica dalle 14.30.

Per coloro che non sanno attendere il pranzo, allo stand gastronomico vi aspetta lo Spritz’n’blues alle 11.45, aperitivo in musica blues dei varesini The Raw Boys, che torneranno a esibirsi col loro sound blues, country, folk dalle 14.

Lo stand gastronomico delizierà con sapori tipicamente autunnali, tra pizzoccheri e polenta, a cura di Matrioska aps e in collaborazione con Stoviglioteca Terre di Lago e i suoi kit di stoviglie e posate riutilizzabili, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e rendere la festa più sostenibile possibile.



Le note blues pomeridiane vi condurranno tra i vicoli seguendo il profumo di caldarroste, vin brulé e cioccolata presso la corte Nuovo-Brivio in vicolo Borghetto. Per finire in danza, dalle 15.30 presso la sala polivalente si terrà un incontro di danza di comunità aperta a tutti condotto dall’artista mozambicano Tsumbe Maria Manuel Castomo Mussundza, un’occasione per celebrare Oyie Oyie – pioggia del corpo, esperienza di canto e danza comunitaria che rinnova il suo messaggio di fertilità e collaborazione tra i popoli nei confronti della terra.

In caso di maltempo lo stand gastronomico e gli eventi principali della manifestazione saranno garantiti.