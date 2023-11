Il micio salvato dai vigili del fuoco: si era infilato nelle ruote di un’auto a Lonate Pozzolo

Intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio di un felino intrappolato nelle ruote posteriori di un’autovettura alle ore 16:30 di oggi, quando il personale del distaccamento di Busto/Gallarate sono stati chiamati in Via M. Maciantelli per un’operazione di soccorso insolita: un felino intrappolato nelle ruote posteriori di un’autovettura.

Fortunatamente, alcuni passanti ha notato la situazione e hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti per salvare l’animale.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dei soccorritori, è stato possibile liberare il felino incastrato senza causargli alcun danno. Dopo essere stato estratto dalle ruote posteriori dell’autovettura, l’animale è stato affidato a una donna che risiede nelle vicinanze. Domani sarà preso in consegna da un’associazione attiva nel recupero degli animali.