Il ministro Giancarlo Giorgetti nella sua Cazzago Brabbia per il 4 Novembre

Anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate nella sua Cazzago Brabbia.

Giorgetti, insieme a Emilio Magni, sindaco del piccolo paese che si affaccia sul lago, ha partecipato alle celebrazioni. Già un anno fa, nel 2022, a pochi giorni dalla nuova nomina a ministro, era tornato nel paese natìo presenziando alla cerimonia.

La sua storia

Giancarlo Giorgetti è nato nel 1966, figlio di Natale e Angela, pescatore il padre e operaia nella Tessitura Piatti come tantissime cazzaghesi la madre. È cresciuto a Cazzago Brabbia, piccolo paese di 800 abitanti sulle rive del Lago di Varese caratterizzato dalla storica presenza della cooperativa pescatori.

Giorgetti è laureato in economia all’Università Bocconi, di professione è commercialista e revisore dei conti. Ha due fratelli, Giuseppe (dipendente della Società Autolinee Varesine s.r.l.) il maggiore e Francesco (dipendente di Leonardo) il più piccolo. Ha sposato Laura Ferrari, una ragazza di Cazzago Brabbia che frequentava la sua stessa compagnia e abitava a poche centinaia di metri dalla sua casa. Con lei ha avuto una figlia, Marta.

Appassionato di calcio (faceva il portiere), è tifosissimo della Juventus e del Varese proprio come papà Natale, mentre col fratello Francesco condivide la passione per il Southampton, squadra inglese oggi in Championship (la serie B britannica), tanto da fondare nel 2001 il fanclub italiano “Italian Saints”. Cugino di Massimo Ponzellini, dopo la Bocconi, ha lavorato alla Metodo, società di consulenza e revisione dei conti fondata da Angelo Provasoli e Gianluca Ponzellini.

Papà Natale e mamma Angela

Papà Natale, scomparso qualche anno fa, uno degli ultimi pescatori professionisti del nostro territorio che gli ha trasmesso la passione per il Varese; mamma Angela, custode gelosa della sua famiglia, mai in prima fila, ma sempre dietro le quinte a seguire la crescita dei figli, “viziati” con i suoi piatti cucinati con maestria, primo fra tutti il proverbiale pesce in carpione tipico della tradizione lagheé

Carriera politica di Giancarlo Giorgetti

In gioventù è stato vicino al Fronte della Gioventù, i giovani dell’allora MSI, per poi abbracciare la Lega di Umberto Bossi. Sindaco di Cazzago Brabbia per due mandati, la prima elezione in Parlamento è datata 1996: leghista da sempre, diventa segretario della Lega Lombarda ed è sempre stato considerato tra i fedelissimi di Umberto Bossi, suo “padre politico”.

È uno dei pochi “bossiani” ad aver resistito allo spoil system interno al partito voluto prima da Roberto Maroni e poi da Matteo Salvini. Rieletto alle ultime elezioni. Tra le altre cose è stato presidente della commissione Bilancio della Camera (2001-2006 e 2008-2013).

Nel 2013 Giorgetti è stato chiamato dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gruppo dei cosiddetti “dieci saggi”, accademici e politici di lungo corso, incaricati di elaborare un piano di riforme istituzionali ed economiche.

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stato eletto deputato della Repubblica e fin da subito è parso il braccio destro di Matteo Salvini nella conduzione delle trattative per la formazione di un Governo. In seguito è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel Governo Draghi in carica dal 2021 è stato ministro dello Sviluppo economico. Dal 2022 è ministro dell’Economia e delle Finanze.