Il Natale a Varese quest’anno va dal lago ai monti

(Foto di copertina: Angela Garegnani)

Sono “connessione” e “meraviglia” le due parole d’ordine del Natale 2023 a Varese, che quest’anno sarà un evento che connetterà la città dal lago al monte, partendo dalla Schiranna per arrivare al Sacro Monte.

«L’obiettivo è non solo collegare, ma anche diffondere l’appuntamento in tutta la città – ha sottolineato la vicesindaco Ivana Perusin – non limitandosi ai soli giardini o piazza Monte Grappa, ma coinvolgendo anche le vie cittadine».

Il centro della città sarà animato da diverse iniziative, che stanno già per iniziare: Venerdì 24 alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione dell’albero, l’apertura dei mercatini in piazza Monte Grappa, verranno accese le luci nelle vie e sarà aperta la pista di pattinaggio. L’8 dicembre alle 18 ci sarà l’inaugurazione dell’illuminazione dei Giardini Estensi, quest’anno “in “proiezione”: uno spettacolo completamente diverso dall’anno scorso, ma che è ancora avvolto nel mistero. Si sa solo che alla fontana sarà aggiunta una “postazione immersiva” e che le proiezioni non saranno solo sul palazzo ma coinvolgeranno anche i giardini stessi.

TORNA IL MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA

Dal 24 novembre riaprirà l’ormai consueto mercatino di Natale: «Ci saranno bancarelle alimentari e qualcosa in più di piccoli articoli da regalo – Spiega Michela Ferro di Chocolat – Senza togliere nulla alla tradizione. Tra i venditori ci saranno un banco tirolese, uno pugliese, uno bergamasco, e poi le realtà del territorio: Borducan, Multisala Impero. La stella del mercatino la vedete già, ed è bellissima è alta 7 metri ed è illuminata a Led»

Molti saranno anche gli Eventi Speciali, itineranti: «Il 15 dicembre in Piazza Motta è previsto un concerto, mentre il 16 dicembre il Gospel Christmas Trio si esibirà in un concerto itinerante nel centro – spiega Perusin – Il 22 dicembre ci saranno gli Zampognari, e il 23 dicembre una band di Babbi Natale che si esibirà nelle vie della città. Infine, il 24 dicembre alle 15 ci sarà uno spettacolo di clown natalizio con 5 artisti di strada in 5 postazioni diverse della città».

ANCHE I COMMERCIANTI DEL DISTRETTO ANIMANO IL NATALE

Non ci sono solo iniziative del comune e dei concessionari: quest’anno ci sono anche molte iniziative provenienti da gruppi di Commercianti. Dai primi di dicembre, allestimenti natalizi prenderanno vita grazie ai commercianti in Galleria Manzoni e in Piazza XX Settembre, mentre a Biumo è prevista addirittura una festa, il 21 dicembre, con casetta di Natale, festa e fiaccolata.

IL SUGGESTIVO NATALE DEL SACRO MONTE

Anche al Sacro Monte sono state pensate molte iniziative: «il 2 dicembre è prevista innanzitutto l’accensione delle lucine, anche se non ci sarà un’inaugurazione formale. Poi ci saranno iniziative in collaborazione con Pro Loco, Emporio, Amici del Sacro Monte, per culminare nella fiaccolata del 29 dicembre lungo il viale delle cappelle. I musei avranno un’apertura straordinaria e l’Emporio organizzerà attività con le Giromette, e sono previsti due concerti, il 17 dicembre e il 6 gennai.- spiega Perusin – È importante inoltre ricordare il progetto Luce: realizzato dai bambini del doposcuola che interpretano con disegni e componimenti la loro idea di luce, che verranno messi in mostra nella galleria del borgo».

LA NOVITA’ DEL NATALE VARESINO E’ LA SCHIRANNA

La novità assoluta del Natale varesino però è l’animazione della Schiranna. L’inaugurazione avverrà il 9 dicembre con un concerto gospel alle 16, poi si proseguirà per eventi: ci saranno mercatini di collezionismo il 10, il mercatino di Slow Food il 16 dicembre e domenica 17 il mercatino di Coldiretti.

Nello spazio Chiringuito, decorato in versione natalizia, si potrà gustare cioccolata calda e salamelle, mentre la cucina del Lido offrirà piatti tipici lombardi come la cassoeula, la polenta e altro. Nel giardino all’aperto si potranno gustare vin brûlé, cioccolate e tisane.

COME SCOPRIRE GLI EVENTI

Tutte le informazioni sugli eventi natalizi verranno pubblicate sul sito “Varese Informa”, in una apposita sezione “Natale a Varese” divise in 4 zone.

«Un sistema che ha avuto negli anni passati ottimi risultati: il sito ha già raggiunto l’anno scorso circa 500mila visualizzazioni, quindi sembra funzionare molto bene» ha sottolineato Mario Petitto, per la comunicazione del Comune. Inoltre, ci sarà una promozione sul Touring Club e spot radiofonici per il VCO.

Un tipo di comunicazione che ha portato a Varese molti visitatori “da fuori”: diversi tra gli organizzatori presenti hanno segnalato infatti un maggior numero di richieste di informazioni e di afflusso proveniente da fuori Varese, dalla provincia ai turisti internazionali.

TORNANO I PARCHEGGI GRATIS NELLE ZONE VERDI

Dulcis in fundo, torna anche la gratuità dei parcheggi nelle zone verdi delle strisce blu durante i weekend delle vacanze natalizie: «Per dare la data di inizio bisogna attendere l’ordinanza, ma è certo che anche quest’anno l’iniziativa verrà rinnovata – ha sottolineato Perusin – Un modo per dare un maggior numero di parcheggi gratis nell’area più periferica del centro città, evitando di far entrare le auto nel pieno centro».