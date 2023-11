Il Natale di Unicef fa bene alla Casa del Giocattolo Solidale di Varese grazie ad un benefattore anonimo

Si avvicina il Natale e dal territorio della provincia di Varese arrivano segnali di solidarietà grazie ad una donazione anonima da parte di un’azienda che ha voluto aiutare la locale sezione di UNICEF.

I fondi ricevuti si sono trasformati in gadget UNICEF, in particolar modo materiale scolastico e giochi, da consegnare alla Casa del Giocattolo solidale di Varese. Il responsabile locale Nicolas Ottolina li ha consegnati, nei giorni scorsi, a Ivan Papaleo. Un contributo importante che permetterà a tanti bambini in situazione di fragilità di avere materiale scolastico necessario.

La solidarietà, però, non finisce qui. In occasione del Natale, infatti, è inoltre possibile sostenere la nuova edizione della campagna dell’UNICEF Italia “Regalo sospeso”, realizzata in collaborazione con Clementoni, per consegnare speciali kit gioco a bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e aiutare i bambini in difficoltà in diverse aree del mondo. Ogni “regalo sospeso” è composto da un activity book e puzzle con le grafiche ideate dallo street artist romano Merioone, kit per colorare e carte memo.

A fronte di un contributo minimo di 10 euro è possibile aderire alla campagna e destinare un “Regalo sospeso” targato Clementoni. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo e allo stesso tempo i Regali sospesi saranno consegnati dai volontari a bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Per aderire all’iniziativa, effettuare una donazione tramite bonifico a: UNICEF Varese, Iban IT 41 G 03069 09606 100000123710, Causale regalo sospeso. La sede di UNICEF Varese, sita in Via Maspero 20 Varese, sarà aperta sabato 2 e sabato 16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.”