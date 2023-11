Il Natale di Vedano Olona è ancora nel segno di Harry Potter

Dopo il grande successo della prima edizione anche quest’anno il Natale di Vedano Olona sarà nel segno di Harry Potter. L’appuntamento con “Harry Christmas” è per domenica 3 dicembre.

Per tutta la giornata (dalle 10 alle 18) ci saranno le bancarelle del mercatino di Natale e i negozi tutti aperti, con numerosi appuntamenti e intrattenimento per i più piccoli. La Filarmonica Ponchielli accompagnerà diversi momenti della festa, mentre in centro ci saranno spettacoli di magia, mangiafuoco, cosplay, food e un trenino percorrerà le vie del paese.

L’evento è organizzato da Pro Loco Vedano e dai commercianti di Vedano Olona, con il patrocinio del Comune.

Qui il programma dettagliato degli eventi