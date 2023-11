Il nuovo appello per Kimberly Bonvissuto sparita da Busto Arsizio il 20 novembre: “Torna”

Angoscia e attesa, il pensiero costante, fisso di genitori e parenti, e ancora, amici di Kimberly Bonvissuto che incrociano le mani e pregano: “Torna”.

Busto Arsizio si sveglia dopo cinque giorni di ambàscia per la ventenne sparita da casa, ovvero mai più rientrata dopo, sembra, un “puntello“ con un ragazzo, spacciato per un’uscita simulata con la cugina.

Sotto casa della giovane le telecamere fisse dei programmi di infotainement e i fotografi, il telefono che scotta per le chiamate soprattutto dei giornalisti, ma che in realtà si spera nello squillo giusto, quello che porta alla buona notizia.

«Novità non ne abbiamo sappiamo solo che gli inquirenti hanno tutto il materiale necessario. Stanno visionando tutto. L’unica cosa che mi viene da dire è che mia figlia, se ci sta vedendo, la prego di farsi sentire, ci dica qualcosa: non si deve preoccupare, la aspettiamo e sappia che papà è sempre presente. Mi dica: “Papà sto bene”. Io prendo e anche a piedi la vado a prendere, per me non ci sono problemi. Stiamo aspettando alcune risposte, non mi posso sbilanciare perché non abbiamo nulla di concreto», dice il padre della ragazza in un video appello di fronte alle telecamere.

«Fatti viva, fati sentire», conclude il genitore.

«Noi idee su quello che è successo non ne abbiamo. Siamo terrorizzati: Kimberly non si era mai allontanata senza farci più avere sue notizie», conclude la madre della ragazza, che rinnova l’appello alla figlia: «Ti prego facci sapere come stai, torna. Poi supereremo tutto insieme».

Chiunque avesse visto Kimberly Bonvissuto o avesse informazioni utili al suo ritrovamento contatti il 112.