Il percorso per arrivare alla parità di genere passa dall’educazione finanziaria

L’associazione Varese Praticittà per il Ciclo “Mettiamoci in pari“ ha organizzato un incontro sull’educazione finanziaria per le donne tenuto da Rossella Locatelli, docente presso la Facoltà di Economia e Finanza dell’Università di Varese.

Dopo la serata con la pianista Esther Flückiger dello scorso 17 ottobre, il prossimo 11 novembre alle 18 al castello di Masnago si parlerà di “Donne, denaro e destino: il cammino verso l’indipendenza finanziaria”.

«L’incontro con la professoressa Locatelli è stato progettato per promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’educazione finanziaria tra le donne e per fornire strumenti pratici che possono aiutare le donne a prendere decisioni finanziarie più informate e sicure – chiarisce la nota di Praticittà –

Vi è infatti necessità di affrontare la disparità di genere in materia di educazione finanziaria perchè, nonostante i notevoli progressi nelle ultime decadi, le donne continuano a trovarsi in una posizione svantaggiata in termini di alfabetizzazione finanziaria. I motivi di questa disparità sono riconducibili a stereotipi di genere, ruoli sociali tradizionali e mancanza di fiducia in materia finanziaria.

È particolarmente importante pianificare il proprio futuro finanziario, risparmiare e investire saggiamente ed instillare queste competenze nelle giovani generazioni fin dai primi anni di formazione».

L’incontro con la docente dell’Insubria, già preside di economia nell’ateneo, sull’educazione finanziaria per le donne vuole perciò rappresentare un primo passo verso la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del tema di una maggiore equità di genere nelle questioni finanziarie.