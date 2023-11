Il Piede d’Oro premia i suoi protagonisti ed è pronto ad allargare il calendario nel 2024

Concluso con lo storico “7 Campanili” il programma agonistico 2023, il “Piede d’Oro” è pronto per l’ultimo appuntamento stagionale che a sua volta fa ormai parte della tradizione per i fedelissimi del circuito podistico del Varesotto. La premiazione finale organizzata al Salone Estense, un pomeriggio in cui tutti i concorrenti raccolgono il meritato applauso per le loro fatiche.

L’evento al piano terra di Palazzo Estense (via Sacco, Varese) è in programma dalle ore 15 di domenica 19 novembre: oltre ad assegnare una serie di riconoscimenti servirà a fare il punto della situazione e di iniziare a delineare il futuro. Che, a quanto pare, riserverà un numero maggiore di gare.

Il 2023 è stato l’anno della rinascita dopo la pausa per il covid e il calendario si è articolato su 13 corse. La buona e costante partecipazione e il mai sopito amore per la corsa a piedi hanno riacceso il fuoco e altri organizzatori sono pronti a entrare, o a ritornare, nell’alveo del Piede d’Oro che quindi è pronto a riallargare il proprio bacino che nel 2024 dovrebbe arrivare a circa 20 prove.

L’appuntamento del Salone Estense servirà anche a completare il percorso benefico che ha affiancato quello agonistico: da anni il Piede d’Oro sostiene le iniziative dell’Istituto Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago (con il quale viene organizzata anche una corsa, la “Camminiamo Insieme” di fine maggio) e anche stavolta ha rivolto le proprie attenzioni in quella direzione. Sarà infatti consegnato un contributo di 1.500 euro da utilizzare per l’acquisto di una K-Bike da escursionismo, ovvero una sorta di “portantina” che permette a persone con disabilità di percorrere sentieri e strade sterrate.

Per quanto riguarda le premiazioni, sul palco saliranno oltre cento podisti (107 per la precisione) che hanno preso parte ad almeno 12 delle 13 gare disputate nel 2023 compresi otto appassionati di categoria M70, la più “stagionata”: Lorenzo Moroni (Mezzanese), Giovanni Grassini, Giovanni Carnemolla (Campus Varese), Ubaldo Bonfanti (singolo), Claudio Gaspari, Giovanni Lamperti (Arcisate), Pasquale Buongallino (Whirlpool), Alessandro Caruso (Aermacchi).

Significativi ance i riconoscimenti a quegli atleti che hanno toccato alcune “pietre miliari” nella loro partecipazione al circuito. Il traguardo delle 250 gare è stato tagliato dal già citato Lorenzo Moroni (M70, Mezzanese), Giuseppe Ramundo (M60, Cardatletica), Gianni Ravizza (M55, singolo), Paolo Triolo (M50, singolo). Premiati per le 100 gare invece Fabio Battani (M35, Valbossa), Aldo Bottinelli (M50, Arcisate), Diego Ferrarese (M50, singolo), John Holder (M65, Valbossa), Paolo Mossina (M55, Aermacchi), Chiara Naso (F47, Attiva Salute), Guido Tamborini (M60, 7Laghi) ed Elisa Zanini (F37 – Valbossa).

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (F. Mignani | R. Urso)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà (L. Ferraro | F. Canale)

17 settembre: Mustonate di Varese – Marciando per la Vita (L. Ferraro | F. Canale)

8 ottobre: Varese – CityRun (L. Ferraro – R. Urso)

15 ottobre: Cardana di Besozzo – Camminata Alpina (L. Ferraro | F. Canale)

22 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili (O. Lhoussaine | B. Benatti)