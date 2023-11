Il Pojana e non solo: al Quarto Stato di Cardano due giorni di libri con People

A Cardano al Campo arriva “il Pojana”. O il gelido maggiore Pirro Graziani Cadorna, vedete voi. L’attore e autore teatrale Andrea Pennacchi, famoso ormai anche con i nomi dei personaggi cui dà voce e corpo, è solo uno degli ospiti del “People Weekend” al Circolo Quarto Stato, due giorni in compagnia della casa editrice People.

L’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 novembre, al circolo di via Vittorio Veneto.

Venerdì 17 novembre si parte con Stefano Catone, socio e fondatore della casa editrice, che apre (alle 18.30) la due giorni con un incontro nelle vesti di autore del libro “Dizionario Antifa”, cassetta degli attrezzi per riconoscere e contrastare il linguaggio di odio e paura.

Alle 19.45 la “staffetta” porterà sul palco la giornalista legnanese Laura Campiglio, con il suo “Il cuore a sinistra”, storie di «magagne sentimentali a sinistra», perché – come si diceva – il personale è politico (forse).

Sabato 18 novembre è appunto il giorno di Andrea Pennacchi, con “Eroi”, libro (e anche spettacolo teatrale) che rilegge Iliade e Odissea portandole nella realtà di oggi, tra Stati canaglia, guerre preventive, propaganda e disinformazione.

Alle 19.45 infine tocca a Pippo Civati, con il suo “Stranieri per sempre”, caustico saggio su immigrazione, identità, integrazione, nell’Italia di oggi.

Tutte le presentazioni sono a ingresso libero.