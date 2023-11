“Il posto” il docufilm che racconta il turismo concorsuale e la lotteria del lavoro pubblico

Che cosa sa un malato ricoverato in un ospedale del nord Italia dell’infermiere che lo sta curando? Spesso viene da molto lontano, ma che cosa si conosce dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la propria regione di origine? Quali sono le sue aspettative rispetto al lavoro? E soprattutto come ha cambiato la sua vita il Covid 19? A queste domande prova a rispondere “Il posto”( A stady job), il docu-film scritto e diretto da Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, che sarà proiettato a Glocal DOC, mercoledì 8 novembre, alle ore 21 al Cinema MIV – Multisala Impero Varese (ingresso gratuito).

“Il posto” racconta le vite da precari di migliaia di giovani italiani che viaggiano dal sud al nord di concorso in concorso alla ricerca dell’agognato posto fisso da infermiere. Un documentario straordinario che trascina lo spettatore on the road sul pullman insieme a questi aspiranti lavoratori erranti che a migliaia si avviano pieni di speranza verso il nord Italia per partecipare ai maxi concorsi pubblici.

LA LOTTERIA DEL POSTO FISSO

Sono storie di persone che sperano di lasciarsi alle spalle precarietà e disoccupazione. Qualcuno parla di “Lotteria del posto fisso”. E con quei numeri la sensazione di “vincere un terno al lotto” non è poi così sballata. Concorsi con quindicimila iscritti per un totale di centoventi posti disponibili. Le probabilità sono dunque le stesse. Eppure questi ragazzi partono nel cuore della notte dalla provincia di Salerno per essere puntuali al concorso che si fa a Milano, Torino o Padova. E ci riprovano più e più volte. Ritrovandosi spesso con gli stessi candidati del viaggio precedente.

I FONDATORI DELL’AGENZIA SONO DUE INFERMIERI

Il paradosso di questa storia è che sono stati proprio due infermieri diplomati a intercettare quel bisogno e a fondare la compagnia di viaggi che organizza le trasferte ai concorsi pubblici. Il turismo concorsuale è così diventata una storia che ha fatto il giro del mondo e che secondo qualche giornalista è anche in conflitto di interessi. Una battuta, certo, ma non poi così lontana dalla realtà.

“Il posto” ( A stady job) un docu-film da non perdere. Mercoledì mercoledì 8 novembre, alle ore 21 al Cinema MIV Multisala Impero Varese (Ingresso gratuito). Per info e prenotazioni: https://www.festivalglocal.it/incontro/il-posto-un-lavoro-stabile/