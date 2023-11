Il professor Orecchia a Malnate per parlare del conflitto Israelo-Palestinese

Un’occasione per parlare di attualità, indagando gli eventi passati che ci hanno portato all’oggi. Questo l’obiettivo di “La storia del conflitto arabo-israeliano e del perché si è arrivati al drammatico momento”, un incontro di divulgazione organizzato dal Comune di Malnate per approfondire i temi legati alla guerra Israelo – Palestinese.

L’incontro vedrà la presenza come relatore di Antonio Maria Orecchia, professore Associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Insubria e già direttore del centro di ricerca in mass media e società nello stesso Ateneo. Ad intervistarlo una figura storica della cultura Malnatese, Giosuè Romano, ex professore, oggi in pensione, di Storia e Letteratura in diversi istituti superiori della Provincia.

L’appuntamento è alle ore 17 di sabato 18 novembre, presso la sala Conferenze del Museo Realini ospitato dalla storica Villa Braghenti in Viale Kennedy 2 a Malnate.

Divulgazione e confronto, per approfondire ed indagare in modo più consapevole il mondo che ci circonda.