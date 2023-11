Il professor Picozzi all’Asst Lariana per formare il personale nelle risposte di etica clinica di pazienti e familiari

Sempre più nei luoghi di assistenza e di cura, di sperimentazione e ricerca, il personale si trova ad affrontare sfide etiche che necessitano di una presa in carico immediata da parte di professionisti formati. Nasce da queste considerazioni la decisione della direzione di Asst Lariana di istituire una struttura di Bioetica. Di concerto con l’Università degli Studi dell’Insubria, la struttura è stata affidata al professor Mario Picozzi.

Le principali funzioni sono offrire una consulenza etica in ambito sanitario per rispondere alle domande poste da pazienti, familiari, tutori, operatori sanitari o altre persone coinvolte nell’assistenza, in ordine ad incertezze morali o conflitti tra principi che emergono nella pratica clinica; elaborare raccomandazioni etiche su specifiche tematiche inerenti la pratica clinica e offrire una consulenza per l’elaborazione di politiche aziendali; promuovere la formazione in ambito bioetico degli operatori sanitari; assicurare una consulenza nella progettazione di protocolli sperimentali.

«La bioetica in ospedale diventa strumento di cura attraverso la ricerca, la formazione agli operatori e la consulenza etica – osserva il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – E’ importante che la bioetica dalle aule universitarie torni al suo “luogo naturale”, quello della cura perché la bioetica nasce proprio per proporre delle riflessioni sui temi etici legati alle questioni della pratica clinica quotidiana e ha senso se si sviluppa accanto al paziente e agli operatori. L’obiettivo, per noi, è migliorare la qualità delle cure e la relazione medico-paziente».

Il professor Mario Picozzi, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, un dottorato in deontologia ed etica medica, specialista in medicina legale, è professore associato al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria. Dirige il Centro di Ricerca in Etica clinica e la Scuola di Specializzazione in Medicina legale, è membro corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita. È inoltre vice-presidente del Gruppo interdisciplinare “Bioetica e consulenza etica” e membro del Comitato direttivo dell’European of Clinical Ethics Network.

«Ringrazio Asst Lariana per questo atto di coraggio, trattandosi di una delle poche Unità operative di Bioetica clinica in aziende ospedaliere in Italia – commenta il professor Mario Picozzi – L’impegno è far comprendere come il profilo etico non sia un accessorio della cura, di cui ci si occupa giustamente quando vi siano casi impegnativi ma è parte integrante dell’ordinaria attività assistenziale. Il compito del consulente etico non è quello di sostituirsi alla responsabilità dei diversi attori in gioco nella pratica clinica (pazienti, medici, operatori sanitari, dirigenza ospedaliera, famiglie) ma di consentire a ciascuno, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di poter responsabilmente svolgere i propri compiti».

Se le finalità della Bioetica consistono nell’analisi razionale dei problemi morali legati alla medicina e alla connessione con gli ambiti del diritto e delle scienze umane, la Medicina Legale studia i contenuti biologici e medici delle norme giuridiche per consentirne la migliore interpretazione, applicazione e sviluppo, collaborando con la giustizia e con i privati alla soluzione di casi che richiedono indagini e valutazioni di ordine biologico e/o medico. Il rapporto, quindi, tra le due discipline è molto stretto. Da qui la decisione di potenziare il proprio profilo di offerta affidando al dottor Cesare Garberi la direzione della struttura. Cesare Garberi, laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina Legale e delle assicurazioni all’Università degli Studi di Pavia, è ricercatore e professore aggregato di Medicina Legale afferente al Dbsv, il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita all’Università degli Studi dell’Insubria, ha maturato una pluridecennale esperienza peritale giudiziaria e nella risoluzione del contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria.

«Oggi spesso ci troviamo di fronte a questioni complesse, magari affrontate per la prima volta, senza poter avere dei precedenti con cui confrontarsi – sottolinea il dottor Cesare Garberi – Diventa quindi indispensabile un lavoro di squadra, un approccio interdisciplinare, in cui le diverse discipline non si giustappongono semplicemente ma dialogano, nel rispetto dei rispettivi metodi, verso una prospettiva integrata. Anche in recenti casi posti all’attenzione dell’opinione pubblica, sono risultate necessarie competenze di ordine giuridico ed etico, oltre che clinico; ringrazio quindi Asst Lariana per avermi offerto l’opportunità e le risorse per rendere concreta la funzione della moderna Medicina Legale ospedaliera: la sicurezza delle cure e la tutela della persona assistita, nel rispetto della professionalità del personale sanitario”. “La scelta di puntare su una struttura di medicina legale con specifiche competenze ospedaliere insieme ad un servizio di etica clinica – conclude il dottor Banfi – mira a perseguire l’obiettivo di dare risposte adeguate alla complessità dei problemi posti all’esercizio della medicina oggi, così da fornire ai cittadini un’assistenza consona con le loro aspettative».