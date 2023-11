Il racconto di Nuove strade per Genitori di futuri adolescenti

È da poco terminato il primo modulo di Corsi&Percorsi, l’iniziativa rivolta ai genitori desiderosi di acquisire nuove competenze e connessioni nel percorso educativo dei propri figli adolescenti.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte di mamme e papà che hanno aderito alla proposta del progetto “Nuove Strade” di Cooperativa LaBanda, finanziato da Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e Centro Studi Riccardo Massa dell’Università Bicocca.

GENITORI DI FUTURI ADOLESCENTI A CONFRONTO

Il corso “Genitori di futuri adolescenti – Si comincia subito! per non aspettare e sapere cosa ci aspetta”, tenuto dal Pierangelo Barone (docente ordinario di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università Bicocca), si è svolto in quattro serate presso la Corte del Ciliegio a Castellanza.

L’obiettivo era acquisire nuove competenze e strumenti per affrontare le sfide della crescita dei propri figli attraverso esercizi pratici, discussioni e condivisione di esperienze.

Punto di partenza del corso è stata la riflessione sulle trasformazioni che hanno interessato il mondo dell’adolescenza negli ultimi tempi. Ci troviamo, infatti, ad affrontare situazioni nuove, non conosciute. In passato servivano archi temporali di trenta o quarant’anni per avvertire e registrare cambiamenti significativi.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte adolescenti tanto diversi rispetto a quelli di setto-otto anni fa, differenti per esperienze, modalità relazionali e funzionamento.

L’invito, fin da subito proposto dal docente, è stato quello di ragionare su come i genitori pensano e cosa pensano degli adolescenti:

– “Ricordo l’angoscia mia da adolescente” S.

– “Aspetto con calma, sulla riva del mare, l’onda che arriva” C.

Per i genitori di futuri adolescenti è importante avere in mente la propria adolescenza, ma non per utilizzarla come metro, bensì per esserne consapevoli che ogni adolescenza è diversa e non può essere sovrapposta.

Il lavoro si è poi sviluppato creando gruppi di lavoro su una consegna particolare: pensare all’adolescenza come fosse una città e rappresentarla.

Questi lavori hanno favorito momenti di confronto e riflessioni profonde dalle quali è emerso quanto, in realtà, il genitore sia già competente e che ciò che risulta essere davvero efficace, che fornisce sostegno, è il confronto e la condivisione generatrice di stimoli nuovi e intuizioni.

“La postura del genitore è impegnativa – dice Barone – Ragionando in profondità, ciò che è emerso dal gruppo, è che l’adolescenza è un’età filosofica! È nell’adolescenza il tempo in cui si riconosce la dimensione del sé, quello spazio intimo, esclusivo, individuale in cui è possibile iniziare a costruire la propria storia. È il momento in cui ragazzi e ragazze sperimentano la fase del disagio, del cambiamento, della confusione. Il problema, spesso, è proprio del genitore, della fatica, a volte incapacità, di tollerare il loro caos. Occorre allora mantenere l’attenzione e aiutarli a capire che è possibile fallire, che è possibile sbagliare e anzi, non è possibile essere sempre al massimo. Soprattutto oggi, in una società che richiede ai ragazzi un livello di performance altissimo”.

Fondamentale quindi rimane la capacità di mantenere sempre aperto il dialogo, prendere posizione, agire il proprio ruolo di genitore in modo coerente ma flessibile: questa strategia attiva l’altro generando altre possibilità.

LE ASPETTATIVE DI MAMME E I PAPA’

Le adesioni al corso sono state numerosissime, con molte richieste di lista d’attesa: “Alla partenza abbiamo avuto tantissime iscrizioni, tanto da raggiungere il tutto completo in pochissimi giorni – racconta Francesca Berrini, coordinatrice del progetto Nuove Strade – Non avendo potuto soddisfare tutte le richieste, stiamo valutando se e quando ripetere il corso più avanti.”

Ma perché hanno partecipato così tante persone?

I genitori che si affacciano all’adolescenza dei loro figli spesso si trovano a un crocevia di cambiamenti emotivi e comportamentali. Vogliono fornire il miglior sostegno possibile, gestire i conflitti e stabilire relazioni più solide. Riconoscono l’influenza dei propri comportamenti e vogliono confrontarsi sulle competenze necessarie per sostenere positivamente la crescita dei propri figli.

Un obiettivo comune tra i partecipanti è quello di migliorare la comunicazione durante l’adolescenza, un periodo in cui il dialogo tra genitori e figli può diventare difficile. Alcuni cercano di anticipare le sfide specifiche legate all’inizio delle scuole superiori, ai primi amori e alle prime uscite serali da soli.

NUOVE PROPOSTE PER GENITORI

Dopo questa prima sessione di successo, questa settimana sono partiti altri tre moduli formativi.

PER OGNI RUOLO UN POSTO

Mettiamo in scena quello che succede a cena.

Il significato e l’importanza di creare un tempo e uno spazio in cui comunicare.

Spunti, riflessioni e anche un pizzico di role-play!

RAGAZZI IN GRUPPO

Prove generali di costruzione di legami e di conflitti.

Il baricentro si sposta dalla famiglia al gruppo dei pari.

Occorre trovare un nuovo equilibrio.

RICETTE ED ETICHETTE NON FUNZIONANO!

L’educazione non è matematica: mai semplificarla!

Ognuno alla ricerca del proprio stile genitoriale.

Cristiano Castellazzi, presidente della Cooperativa Banda, ha espresso la speranza che queste esperienze positive incoraggino sempre più genitori a partecipare ai corsi. L’educazione dei figli è un viaggio in continua evoluzione e queste iniziative offrono un supporto professionale e qualificato per le famiglie che cercano di crescere insieme come comunità educante.

Ancora pochi posti disponibili. I genitori interessati possono iscriversi tramite l’apposito modulo A QUESTO LINK.

o inviando una mail a nuovestrade@labandacoop.it