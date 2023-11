Il Rally dei Laghi 2024 si correrà sabato 2 e domenica 3 marzo

La 32esima edizione del Rally dei Laghi è in cantiere da parecchi mesi e l’ufficializzazione dei calendari non ha fatto altro che sancire la sua collocazione temporale all’interno del panorama motoristico nazionale.

L’appuntamento con la corsa varesina organizzata dalla Asd Rally dei Laghi è fissato per sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 con il promoter Andrea Sabella che spiega alcune possibili novità.

“Per la prossima edizione abbiamo pensato di riproporre una prova che pubblico ed appassionati hanno richiesto a gran voce nel corso degli anni ed è la Ps spettacolo Colacem, nell’area attorno al parco assistenza di Caravate. Dopo alcuni anni di assenza motivati da una legislazione più restrittiva legata al pubblico spettacolo, pensiamo che i tempi siano maturi per riproporla. Per poterla fare abbiamo pensato di tornare alla disputa del rally nelle giornate di sabato e domenica anziché venerdì e sabato come nel 2023. Stiamo inoltre lavorando per portare lo shakedown nel comune di Bedero Valcuvia, fatto inedito nelle trentuno edizioni passate.”

La corsa sarà ancora valevole per la Coppa Rally di Zona2 che dalla prossima stagione comprenderà solo gare lombarde e non più quelle della Liguria. Tra le novità che verranno svelate nelle prossime settimane ci sono le validità ad alcuni trofei che porteranno ulteriore interesse verso il Rally dei Laghi che si presenterà ancora come un evento molto ambìto di inizio stagione.