Il ringraziamento commosso dei genitori di Dante: “Tra tanto dolore siamo grati per l’affetto della comunità”

“Siamo stati profondamente toccati dalla partecipazione, la vicinanza e l’affetto ricevuto dall’intera cittadinanza in questo momento di difficoltà e dolore, per aver dedicato un pensiero alla memoria del nostro amato Dante”.

A pochi giorni dalla cerimonia funebre che ha dato l’estremo saluto al piccolo Dante Mercanti la sua mamma e il suo papà, la sua famiglia, ha voluto ringraziare dal profondo del cuore tutta la comunità e chi gli è stato vicino in questi giorni di immenso dolore.

Pubblichiamo di seguito le parole scelte da papà Eugenio e mamma Stefania (affidate ad un post su facebook):

“Quando subiamo un lutto, non è facile rialzarsi e riuscire a continuare la nostra vita senza la presenza delle persone care. Un aiuto, per sopportare un così grande dolore, arriva dalle persone che abbiamo vicino e che si stringono a noi in questi momenti difficili.

Siamo stati profondamente toccati dalla partecipazione, la vicinanza e l’affetto ricevuto dall’intera cittadinanza in questo momento di difficoltà e dolore, per aver dedicato un pensiero alla memoria del nostro amato Dante.

La nostra famiglia vi ringrazia con commozione e immensa gratitudine per la partecipazione a questo doloroso evento che ci ha colpiti profondamente.

Desideriamo quindi ringraziare pubblicamente, dal più profondo del nostro cuore:

tutti coloro che con le loro condoglianze sentite e sincere, hanno partecipato omaggiando l’ultimo saluto al nostro amato Dante

la parrocchia di san Vincenzo Martire, Don Franco, Don Paolo e Don Luigino e l’oratorio San Giovanni Bosco

il Commissario Prefettizio Fabio De Fanti e tutta l’Amministrazione Comunale, che ha voluto onorare il nostro Dante, inviando il Gonfalone del Comune di Caronno Varesino e la presenza dei Vigili Urbani, non per ultimo proclamando il Lutto Cittadino per il giorno del commiato

un ringraziamento a tutti i volontari, alla protezione civile, all’associazione Nazionale Carabinieri e all’Arma dei Carabinieri, al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco, i ragazzi, gli insegnanti e le collaboratrici scolastiche della scuola Macchi di Caronno Varesino e dell’ISIS J.M. Keynes di Gazzada Schianno.

Tutte le Autorità intervenute

Chiediamo scusa anticipatamente se nel ringraziare di cuore tutti quanti qualcuno ci sia sfuggito”

La famiglia del piccolo Dante Mercanti