Il ristorante Marina perde la stella: “Ma la nostra passione resta la stessa”

Il ristorante Ma.Ri.Na di Olgiate Olona ha perso la sua Stella Michelin. La notizia è stato un colpo per il locale che conservava l’ambito riconoscimento da 27 anni. Per questo, qualche giorno dopo l’annuncio, è con un post sui social che lo staff commenta quanto accaduto.

“Un inciampo che è uno stimolo ad imparare e migliorarci sempre -si legge nel post che accompagna la foto che vedete in apertura di questo articolo. Un grazie particolare ai nostri clienti, ai nostri fornitori e al nostro staff per la cura e la dedizione che mette ogni giorno in ogni dettaglio. Un grazie anche a Guide Michelin per il lavoro svolto in questi anni, la passione e dedizione che dà al nostro mondo. Ci congratuliamo con i nostri colleghi per i riconoscimenti ricevuti. E continuiamo ogni giorno, con la stessa passione, la nostra lunga storia di famiglia, pronti a festeggiare insieme nuovi traguardi e rendere indimenticabile ogni esperienza. Si continua più forti che mai”

Sotto al post i commenti dei clienti mostrano tutto l’affetto possibile nei confronti di un locale dalla lunga e apprezzata storia.

In Provincia di Varese rimangono tre i ristoranti stellati. Ci sono il ristorante Acquerello di Fagnano Olona, dello chef Silvio Salmoiraghi, La Tavola, il ristorante dell’Hotel Porticciolo di Laveno, di chef Riccardo Bassetti e la new entry di “Sui Generis” di Saronno, aperto a febbraio 2023.