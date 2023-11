Il sacco viola diventa azzurro a Busto Arsizio. Dal 2024 parte la raccolta puntuale dell’indifferenziato

Il 2024 sarà per Busto Arsizio l’anno della raccolta puntuale del rifiuto secco (o indifferenziato). In conformità con quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti della Lombardia e considerati i risultati positivi già conseguiti nella sperimentazione realizzata nel quartiere di Sant’Edoardo, entro l’estate 2024 sarà esteso a tutta la città il sistema di raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati sostituendo i “vecchi” sacchi viola con i nuovi sacchi azzurri “intelligenti”, dotati di Tag Rfid (trasmettitore elettronico passivo). In questo modo ciascun intestatario della tassa rifiuti (TARI) sarà responsabile del rifiuto secco a lui associato.

Con una maggiore attenzione da parte di tutti, la città potrà migliorare i dati della raccolta differenziata, con l’obiettivo di allinearsi agli obiettivi definiti dalla Regione Lombardia: raggiungere e superare l’80% di raccolta differenziata.

Si tratta della fase iniziale di un percorso che condurrà verso la configurazione della parte variabile della tariffa commisurata al numero di sacchi conferiti: dopo un periodo di sperimentazione, infatti, la tassa dei rifiuti potrà diventare proporzionata al rifiuto indifferenziato prodotto.

Dal punto di vista operativo, ciascuna utenza riceverà, nelle prossime settimane, una comunicazione contenente il calendario di raccolta 2024 ed una lettera esplicativa delle novità di imminente introduzione.

A questa seguirà una seconda comunicazione (solo per la prima zona di avvio, S.Edoardo, le due comunicazioni sono inviate congiuntamente), che verrà distribuita progressivamente in base alla zona di raccolta in cui si risiede e riporterà le modalità e i tempi con cui ritirare i nuovi sacchi azzurri “intelligenti”: al fine di agevolare la cittadinanza, infatti, verranno allestiti di volta in volta sportelli temporanei dislocati sul territorio comunale così da permettere agli utenti di recarsi a ritirare la propria fornitura in un luogo vicino o comunque comodo rispetto alla propria abitazione e saranno, altresì, organizzati eventi aperti, in orario serale, in ciascuna zona di raccolta, ai quali i cittadini interessati potranno recarsi per ricevere specifiche informazioni sull’argomento in parola.

Come sopra anticipato, l’introduzione delle nuove modalità di raccolta avverrà progressivamente sull’intero territorio comunale, pertanto ciascuna zona di raccolta sarà caratterizzata da tempi di attivazione diversi.

Data a partire dalla quale non saranno più raccolti i sacchi viola nelle varie zone della città:

21 Dicembre 2023 ZONA 3 Sant’Edoardo

22 Gennaio 2024 ZONA 4 Borsano, Sacconago

5 Febbraio 2024 ZONA 5 Sacconago, Madonna Regina

11 Marzo 2024 ZONA 2 Santi Apostoli, S. Anna

25 Marzo 2024 ZONA 1 Beata Giuliana

22 Aprile 2024 ZONA 6 Redentore

13 Maggio 2024 ZONE C1- C2 – C3 Centro

UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER PARTIRE BENE

Al materiale sopra descritto si aggiungono una campagna social e affissione di manifesti e locandine, oltre alle messa a disposizione di dettagliate informazioni, anche in lingua straniera, sul sito internet aziendale.

UN NUOVO CALENDARIO

Dal 1° gennaio 2024, su tutto il territorio cittadino cambieranno le frequenze / giorni di raccolta dei rifiuti e il ritiro della frazione indifferenziata avverrà con cadenza quindicinale (non più settimanale)

I NUOVI SACCHI AZZURRI

Entro l’estate 2024 i rifiuti esposti nei sacchi viola non saranno più raccolti in tutta la città (con tempi differenziati per quartiere, indicati specificatamente nell’informativa che ciascuna utenza riceverà)

MODALITA’ DI RITIRO DEI NUOVI SACCHI

Entro l’estate 2024 tutta la città riceverà indicazioni sulle modalità di ritiro delle nuove forniture: ogni nucleo famigliare/utenza non domestica dovrà ritirare i nuovi sacchi azzurri ad esso/essa associati. Per le utenze del quartiere S. Edoardo già in possesso dei sacchi azzurri: sarà possibile ritirare la nuova fornitura presso i distributori automatici, una volta terminati quelli in uso.

PANNOLINI E PANNOLONI A PARTE

Con l’occasione, al fine di incrementare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti ed in riscontro a numerose richieste da parte dell’utenza, verrà anche introdotto il nuovo servizio di raccolta di pannolini e pannoloni: per le famiglie con neonati fino a 3 anni di età o persone con necessità di presidi sanitari per incontinenza (“pannoloni”); agli interessati viene data la possibilità di richiedere il servizio gratuito di ritiro con sacco rosso con frequenza settimanale. Per l’adesione al servizio, sarà necessario compilare l’apposita modulistica che a breve verrà pubblicata sul sito www.agesp.it, seguendo le indicazioni riportate.

INCONTRI PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In considerazione dell’importanza e della complessità dell’argomento, allo scopo di rendere il più possibile efficace lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti e di rendere al città un servizio efficiente, con la consapevolezza che la sinergia tra le realtà territoriali è fondamentale e proficua, sono stati altresì organizzati due incontri esplicativi dedicati rispettivamente alla Associazioni di categoria e agli amministratori di condominio / imprese di pulizia, in modo da coinvolgere e richiedere la collaborazione dei soggetti che possono raggiungere anche capillarmente le utenze non domestiche e i condomini, supportandoci nella divulgazione delle informazioni.