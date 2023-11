Il Saronno batte il Verbano, bene Caronnese e Solbiatese, male la Sestese

Dodicesima partita per il Girone A di Eccellenza che vede il Pavia vincere 2-1 lo scontro diretto contro la Calvairate e agganciare il primo posto della graduatoria. Sale in terza piazza la Caronnese, che sfrutta il gol di Bossi in apertura di gara per espugnare il campo dell’Accademia Pavese 0-1. Si ripresenta ai piani alti anche la Solbiatese che supera 3-2 il Meda – reti di Milani, Torraca e Mira – e raggiunge l’Oltrepò che cade 2-1 sul campo della Milanese. Il Magenta resta nei piani alti vincendo 3-0 a Sesto Calende e palesando il momento difficile della Sestese.

Vittoria importante per l’Fbc Saronno che supera 2-0 il Verbano con le reti di Proserpio e Sala e si proietta verso la zona playoff mentre è un colpo salvezza quello della Vergiatese che si prende tre punti contro il Casteggio grazie alle firme di Casagrande e Dellavedova.