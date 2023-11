Il sindacato dopo l’aggressione ai vigili: “Varese preparata grazie ai corsi svolti dagli agenti”

Due agenti della polizia locale finiti all’ospedale per la colluttazione con un uomo che non voleva spostare l’auto parcheggiata in doppia fila: questa la ricostruzione di quanto avvenuto lunedì pomeriggio all’esterno della scuola Pascoli di Varese.

I vigili, un uomo e una donna «hanno evitato il peggio», secondo il segretario provinciale del Sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl) Alex Conte, «grazie alla specifica preparazione che hanno avuto».

Conte parlando a nome del sindacato spiega che «prima di tutto ci complimentiamo coi colleghi per essere riusciti a gestire questa situazione critica mantenendo la giusta distanza, e impiegando tecniche necessarie per contenere il soggetto, per il quale il Comando effettivamente si ta impegnando con corsi ad hoc, che appunto i colleghi che hanno operato hanno saputo utilizzare al meglio».

Il segretario del Sulpl inoltra anche un «plauso verso il Comando, che ha permesso questi corsi per aumentare le professionalità degli agenti. L’unica perplessità riguarda il fatto che nel 2021 è stata tolta l’assicurazione per danni causati da terzi».