Il tiglio di Orino iscritto nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia

È il vecchio amico di tante passeggiate che dai viottoli del centro portano al bordi del grande gradino che si affaccia sulla vallata: il vecchio tiglio di Orino è una presenza fissa che fa da guardia all’antica chiesa di San Lorenzo, proprio di fianco al cimitero. E con la sua maestosità regala un’ampia ombra estiva e suggestive immagini da cartolina coi paesaggi carichi di neve, d’inverno. A dire il vero l’antico tiglio, che si crede sia stato piantato attorno al 1820 in occasione dei primi moti insurrezionali, anticipo del Risorgimento, non è sempre stato nella posizione attuale: venne un tempo piantato nella piazza del paese e poi trapiantato a poche centinaia di metri. Ma questa è solo una delle ricostruzioni note in paese.

Un’altra invece racconta che l’albero fu piantato nel centro del paese nel 1848 da alcuni patrioti filo piemontesi quale simbolo di indipendenza e libertà. Gli austriaci imposero la rimozione dell’albero che fu sì tolto, ma rimesso a dimora dagli abitanti del villaggio in posizione defilata, all’inizio del paese, nell’attuale sito. Sotto l’albero pare si riunissero i paesani per l’elezione diretta del parroco che veniva scelto a maggioranza di voti tra i diversi candidati proposti dall’autorità ecclesiastica.

Coccolato e abbracciato anche dai bambini, da tempo è sorvegliato speciale dall’agronomo Daniele Zanzi. Ma la notizia è arrivata pochi giorni fa: il tiglio è ora iscritto nell’elenco degli alberi Monumentali d’Italia.

CARATTERISTICHE BOTANICHE DELLA SPECIE

Albero che può raggiungere 30 m di altezza e m. 1,5 di diametro, longevo. Chioma ovoide, molto ramosa e densa, a crescita rapida. Corteccia dapprima grigia, liscia e poi fessurata da sottili solchi longitudinali separati l’uno dall’altro. Negli alberi vecchi la corteccia somiglia a quella di una vecchia rovere. Rametti glabri, lucenti, di colore olivastro e rossiccio. Foglie alterne, picciolate, relativamente pic-cole, hanno lamina subcordata con apice acuminato e base asimmetricamente cuoriforme, il margine è dentellato. I fiori compaiono a giugno, di color bianco gial-lastro, poco odorosi, portati a 4-15 in cime peduncolate, dotate di brattea aliforme. Frutti piccoli, grigiastri, a endocarpo fragile e coste poco visibili.

ECOLOGIA E DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE

È specie con areale esteso principalmente nell’Europa centro e nord-orientale, dalla penisola iberica al Caucaso. In Italia è presente in tutta la penisola nelle zone fitoclimatiche corrispondenti al Castanetum e al Fagetum in terreni freschi, profondi, anche umidi, di natura siliceo-argillosa. Presente dal livello del mare ai 1400 m di quota.

CURIOSITA’

Si tratta di un albero utilizzato negli spazi verdi urbani, soprattutto nei parchi. Noto già ai Greci e ai Romani che lo impiegavano come albero da ombra. È molto noto anche come pianta mellifera. II suo legno è omogeneo e facilmente lavorabile, ma non ha grande resistenza meccanica. È utilizzato per sculture e per costruire piccoli oggetti, soprattutto da cucina. Usato anche come imitazione dell’ebano. I fiori, ricchi di oli essenziali e mucillagini, trovano impiego in farmacologia per preparare infusi calmanti ed emollienti. Ha ottima capacità di ricaccio dalla ceppaia.

Chiunque danneggi o abbatta questo albero è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro.