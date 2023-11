Ai Magazzini di Varese tappa per Lazzaro e Rares

Lazzaro fa tappa ai Magazzini di Varese. Cantante, pianista e autore, Leonardo Angelicchio, questo il suo vero nome, è in concerto a Varese venerdì sera con i brani del nuovo album “È ora di andare” per una tappa del suo tour.

Prodotto dall’arrangiatore e sound designer Taketo Gohara, racchiude nove tracce che prendono tanto dal rock-blues quanto dalla tradizione cantautoriale italiana per restituire all’ascoltatore degli arrangiamenti sempre coinvolgenti e trascinanti.

Lazzaro accumula negli anni un’importante esperienza live grazie alle esibizioni nei club di tutta Italia con aperture ad artisti italiani e internazionali, tra cui il concerto come opening act dell’unica data italiana di Eagle Eye Cherry lo scorso febbraio a Milano. Fra i musicisti che hanno lavorato in studio con Lazzaro spiccano Alessandro “Asso” Stefana (PJ Harvey, Vinicio Capossela), Mauro Ottolini (Daniele Silvestri, Negramaro), Ronnie Jones (Zucchero, John McLaughlin) e l’orchestra Edodea Ensemble (Muse, Enrico Ruggeri) arrangiata e diretta dal Maestro Stefano Nanni (Pavarotti).

Ad aprire la serata Donno con il suo secondo album in studio, “Io Siamo, Voi Siete… Essi?” uscito il 24 novembre. Il cantautore del Lago Maggiore torna a due anni dalla pubblicazione di “Dei E Malanni” ed è un cantautore che ama contaminare il rock con l’elettronica.

Ingresso alla serata 8 euro (+ prevendita su Dice) o in cassa la sera dell’evento.

Gli appuntamenti al locale di Via De Cristoforis, 5 continuano sabato 2 dicembre. In programma il concerto di Rares che torna con il secondo album Femmina, uscito il 10 marzo per Needn’t. “Un pop pieno, ricercato e senza confini, che si muove fluido tra reale e visionario, in una lingua rapida e personale che non rinuncia a incursioni in rumeno, in inglese e in francese, e una sessualità che non conosce distinzioni di genere, dove maschile e femminile si sovrappongono in un gioco di ambiguità che portano Rareş alla consapevolezza più profonda del sé”, si legge nella presentazione di questo lavoro.

Apre la serata Veddasca, cantautore del Lago Maggiore che ha appena pubblicato l’album Idrosfera, anticipato dai singoli Ritorni di Domenica, Lettere, Dopotutto e Tra Le Braccia per un sound electro, indie, pop. A seguire il DjSet di TBA.

Prevendite fortemente consigliate a 8€ + ddp su DICE – a 9€ in cassa il giorno dell’evento. L’evento Facebook su Magazzini.