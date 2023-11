Il Varese batte l’Alba, mister Cotta: “Vittoria dello spogliatoio”

VARESE – ALBA 1-0 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Analizziamo come è arrivata questa vittoria: il come fa parte delle partite di calcio, sapendo che tante partite le giochiamo contro avversari che vengono a Varese contente di strappare un punto. Oggi l’Alba non ha fatto un tiro in porta, ma in mischia sappiamo che può succedere di tutto. Il Varese non l’ha chiusa ma fino alla fine è stato compatto, questa è una vittoria dello spogliatoi. Non è merito di Cotta, ma forse della società che non ha dato retta ai roumors, dando la possibilità di andare avanti a lavorare. Io ho sempre elogiato questo gruppo e lo faccio anche oggi perché non è facile. Talvolta può subentrare la frenesia e tante situazioni che fan parte del calcio e che succedono anche ai piani alti.

COTTA 2: La squadra non l’ha chiusa ma ha dimostrato di giocare pallone su pallone, di lottare e di prendere le seconde palle e diventare una squadra molto operaia. La squadra avrebbe voluto allenarsi anche domani ma è giusto dar loro un giorno di riposo perché da 10 giorni lavorano forte. Pensiamo alla gara di domenica, su un campo difficile, sapendo di dover vendere cara la pelle. Servirà un’altra battaglia e lo faremo perché sappiamo soffrire. Bertazzoli arriva dall’infortunio e sarebbe già entrato anche Chieri se non fosse successo quello che è successo; Pisan è stato sfortunato nell’ultima partita giocata, ma oggi sarebbe dovuto essere tra gli undici iniziali, mentre su Malinverno devo aprire una parentesi: per come si allena e come sente questa maglia il ragazzo è invidiabile. Si sente partecipe e gli ho detto che ero in debito con lui. Oggi è entrato in una gara difficile e ha fatto quello che doveva fare, complimenti a lui. Io però devo fare delle scelte e parlo chiaro con tutti. Devo fare le scelte che possono essere giuste, sbagliate o non condivise, ma mi piacerebbe condividerle con chi parla di calcio, non chi parla al bar che a me non interessa. Al bar devi andare a consumare e a giocare a briscola chiamata, anzi, su in quello spero mi invitino perché sono abbastanza bravo.

ANDREA MALINVERNO (Centrocampista Varese): Tornare a giocare è un effetto clamoroso. Penso di essere il varesino più contento di tutti in questo momento. È stata davvero dura finora trovare poco spazio ma sono felicissimo perché penso che me la sono meritata. E poi abbiamo vinto. Il segreto è andare sempre a 3000 e poi sfruttare la chance quando arriva. Il segreto sta in quello, soprattutto perché amo questa squadra. La dedica per la vittoria va a tutta Varese, al presidente e a noi che diamo tutto in allenamento e . Già da venerdì pensiamo a domenica perché il campionato è lungo e non dobbiamo più sbagliare, memori anche degli errori dell’anno scorso.