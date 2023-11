Il Varese contro il Pdhae sfida il passato per un futuro più sereno

Torna al “Franco Ossola” il Varese, quello che per i biancorossi fino a oggi è stato un punto di riferimento in questo campionato – con l’unica eccezione della sconfitta contro la Fezzanese – e anche l’unico campo sul quale la squadra di mister Corrado Cotta ha saputo vincere. Domenica 12 novembre (ore 14.30) a Masnago però i varesini affronteranno una parte importante del recente passato: Ezio Rossi. Il tecnico torinese, infatti, come spesso il destino di diverte a fare, ha ritrovato una panchina in settimana e guiderà il Pdhae contro il suo passato, nonché ultima squadra che ha allenato fino alla primavera del 2022. Non un compito facile per Rossi, al quale verrà chiesto di risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica e salvarla.

Tornando in casa biancorossa, che in settimana ha subito la penalizzazione di un punto (leggi qui), dopo le due giornate di squalifica torneranno a disposizione il difensore Niccolò Cottarelli – altro ex di giornata, lo scorso anno in Valle d’Aosta – e il centrocampista Nicolò Palazzolo. Ma proprio la mediana sarà il reparto con meno scelte: Federico Zazzi e Mattia Perissinotto sono infortunati, Lorenzo Mandelli è squalificato e capitan Ferdinando Vitofrancesco non al meglio per un risentimento muscolare.

«La squadra si è allenata benissimo – spiega mister Cotta -, si è preparata alla trappola. Sarà una partita particolare perché sembra che non dobbiamo neanche giocare, che sia una vittoria certa contro il Pont Donnaz perché ultimo. Attenzione invece a queste sorprese, sappiamo molto di loro, anche che a livello nervoso ci sarà una reazione dovuta anche al cambio di allenatore. Dobbiamo essere più bravi a non snobbare l’impegno, approcciare bene e cercare di fare i tre punti. L’arrivo del nuovo mister porterà maggiore attenzione e per i giocatori ci sarà la possibilità di mettersi in mostra».

«Il non fare gol è un problema del momento – prosegue l’allenatore biancorosso – , è giusto prendersi le responsabilità e magari qualche leziosità di può evitare, la domenica bisogna essere cinici e sfruttare le occasioni create. Sugli assenti non ci piangiamo addosso, abbiamo giocatori pronti a dimostrare il priorio valore e va bene così. Avremo comunque una formazione decisamente competitiva. Vitofrancesco sta meglio, l’ecografia ha mostrato un affaticamento e sarà della partita, anche se non dall’inizio. Ci sarà anche Di Maira ma serve equilibrio nelle scelte».

Difficile anticipare quale sarà il primo Pdhae di Ezio Rossi. Sicuramente mancherà causa squalifica l’attaccante Roberto Colombo, ex Castellanzese, e a guidare l’attacco potrebbe essere l’esperto attaccante Giuseppe Torromino.

SERIE D GIRONE A – XIII GIORNATA

Alcione – Lavagnese; Asti – Chisola; Borgosesia – Vogherese; Bra – Chieri; Varese – Pdhae; Ligorna – Alba; Rg Ticino – Pinerolo; Vado – Gozzano; Albenga – Derthona; Fezzanese – Sanremese.

CLASSIFICA: Alcione 25; Asti 23; Albenga, Chisola 22; Rg Ticino 21; Derthona 19; Vado 18; Fezzanese 17; Varese (-1), Bra 16; Vogherese, Lavagnese 14; Ligorna, Pnerolo, Borgosesia, Chieri 13; Gozzano, Sanremese 12; Alba 11; Pdhae 8.