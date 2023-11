Il Varese fa rotta verso Pinerolo. Guri acciaccato, per Zazzi si avvicina il rientro

Dopo la convincente affermazione sul Derthona, il Varese pensa al prossimo impegno che lo vedrà impegnato domenica 3 dicembre a Pinerolo. Obiettivo sarà quello di trovare finalmente la prima vittoria fuori casa, così da dare continuità e alzare ancora di più l’asticella, puntando a risalire la classifica e accorciare verso la vetta. Il mese di dicembre vedrà i biancorossi impegnati, dopo la prossima trasferta piemontese, in casa contro il temibile Chisola, poi a Voghera e infine di nuovo al “Franco Ossola” contro il Gozzano. Con una bella striscia positiva la stagione potrebbe cambiare prospettiva e nel girone di ritorno Vitofrancesco e compagni avrebbero l’opportunità di avere ambizioni maggiori.

Servirà fare un passo per volta, anche perché in casa biancorossa si fanno i conti con alcuni problemi fisici. L’attaccante Sindrit Guri non si è allenato in questi giorni per la forte botta alla caviglia subita nell’ultimo incontro e le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. Poco male, verrebbe da pensare, dopo la doppietta da subentrato di Filippo Di Maira (in foto), che ha potuto finalmente lasciarsi alle spalle un anno complicato.

A riposo anche il difensore Stefano Molinari che deve fare ulteriori controlli per escludere lesioni muscolari. Regolarmente a disposizione Nicolò Palazzolo, che ha aperto le marcature al “Franco Ossola”, resta ancora in disparte Paolo Pisan per il quale sono in corso ulteriori analisi per capire di che entità è l’infortunio al ginocchio subito a Sanremo.

Dopo il rientro di Mattia Perissinotto, notizie positive arrivano anche da Federico Zazzi, che sta bruciando le tappe dopo l’intervento al ginocchio e potrebbe tornare prima del previsto a disposizione.

Il Pinerolo sta lottando per evitare la zona playout e grazie alla vittoria esterna di domenica in casa della Fezzanese è riuscito a guadagnare posizioni e scavalcare qualche avversaria. La squadra di mister Pier Paolo Rignanese spera di fare punti anche contro il Varese, ma non avrà a disposizione l’attaccante Riccardo Bellucci, figlio d’arte di Claudio ex tra le altre di Samp, Napoli e Bologna, squalificato per somma di ammonizioni.

Intanto venerdì 1 dicembre aprirà la finestra di mercato invernale per i dilettanti. Al momento il Varese non sembra avere frecce da scoccare, anche perché la priorità è sfoltire una rosa già abbastanza affollata. Possibile che, nel caso, qualche movimento possa riguardare gli under, soprattutto per il ruolo di portiere.