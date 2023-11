Il Varese va in cerca di conferme in casa del Ligorna

Con la vittoria di mercoledì contro l’Alba, il Città di Varese ha chiuso un periodo negativo tornando a festeggiare i tre punti. La trasferta di Genova in casa del Ligorna di domenica 5 novembre (ore 14.30) assume quindi una doppia valenza: da una parte la volontà di ottenere un altro risultato positivo per dare continuità, dall’altra il desiderio di conquistare la prima vittoria stagionale lontano dal “Franco Ossola”.

E proprio su questo punta mister Corrado Cotta: «È arrivato il momento di prenderci un risultato pieno anche fuori casa. Domenica abbiamo un’altra possibile, sapendo che giocheremo su un campo difficile contro una squadra costruita per stare in alto. Siamo consapevoli che sarà una gara complicata e dovremo fare la partita perché l’obiettivo è la vittoria, non ci sono dubbi di questo».

Riguardo alla formazione, dovranno scontare la seconda giornata di squalifica Nicolò Palazzolo e Niccolò Cottarelli, e alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche il portierino classe 2006 Stefano Ferrari, influenzano. È sulla via del rientro Filippo Di Maira, mentre tornerà a disposizione Filippo Liberati, che potrebbe portare fantasia alla fase offensiva a gara in corso. Davanti ancora fiducia a Stefano Banfi, senza dubbio il biancorosso più in forma, e Sindrit Guri, che ci si aspetta si possa sbloccare, come ammette mister Cotta: «A Guri manca solo il gol, anche perché ha già dato segno di avere grandi colpi, oltre al fatto che deve ancora adattarsi al calcio di Serie D, che è molto fisico e ci si deve abituare».

Il Ligorna ha una rosa importante, allenata da Manuel Lunardon, uno dei giovani tecnici più in vista della Serie D. Eppure l’inizio campionato non è stato dei migliori per la “terza squadra di Genova”, che punta a risalire la classifica. In attacco ci sarà Luca Miracoli, ex biancorosso dell’ultimo sfortunato anno in Serie B del Varese, tornato nella sua città natale dopo tanti anni tra Serie B e Serie C.

