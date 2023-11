Il Varese verso la sfida all’ex Ezio Rossi. Centrocampo contato, Priori saluta

Il pareggio conquistato nel finale a Genova contro il Ligorna ha portato un punticino al Città di Varese, che spera di conquistare i tre punti domenica 12 novembre (ore 14.30) quando al “Franco Ossola” arriverà il fanalino di coda del Girone A, il Pdhae.

SFIDA ALL’EX

La società valdostana in settimana ha però deciso, in cerca di un cambio di rotta che porti alla salvezza, di cambiare il tecnico: via Stefano Fresia, ritorno – dopo 4 anni – dell’ex allenatore, anche del Varese, Ezio Rossi. Il tecnico torinese torna così ad allenare dopo l’esperienza in biancorosso, che dopo la conclusione dell’avventura in panchina era proseguita in tribunale per un tesseramento iniziato in ritardo che ha portato al tecnico un mese e 15 giorni di squalifica, oltre all’inibizione dell’allora presidente Stefano Amirante (leggi qui).

MEDIANA CORTA

Venendo alla rosa biancorossa, se un paio di settimane fa la mediana era il reparto con la maggior concentrazione di calciatori, le cose sono rapidamente cambiate. Federico Zazzi è stato operato nella giornata di mercoledì al ginocchio – un lavoro di pulizia che lo vedrà rientrare in tempi relativamente brevi -, Mattia Perissinotto ha un problema all’adduttore, capitan Ferdinando Vitofrancesco ha un piccolo risentimento muscolare mentre Lorenzo Mandelli è stato squalificato per somma di ammonizioni. E meno male che dallo stop comminato dal giudice sportivo rientrerà Nicolò Palazzolo, così come Niccolò Cottarelli per il reparto arretrato.

ADIOS PRIORI

Chi non ci sarà più sarà il portiere Elia Priori. L’estremo difensore classe 2003, che in questo inizio di stagione ha visto poco il campo, soprattutto per una questione di under, ha deciso di lasciare il Varese dopo tre stagioni e partirà nei prossimi giorni per la Spagna per provare un’avventura all’estero.

GIOVANI IN RAPPRESENTATIVA

Un altro portiere biancorosso, il 2006 Stefano Ferrari, è stato invece impegnato in questi giorni nella convocazione al Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Serie D dal selezionatore Giuliano Giannichedda. Insieme a lui anche il difensore classe 2005 Cristian Baldaro. Un pizzico di orgoglio per la società biancorossa.