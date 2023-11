Il vento sferza il Varesotto: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Tegole volate via, piante cadute, problemi per l’erogazione dell’energia elettrica.

È stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno dovuto fronteggiare l’ennesimo allarme meteo, questa volta legato al forte vento.

Raffiche anche molto forti hanno difatti colpito in diverse zone della provincia, con variabile intensità.

Dal comando di via Legnani fanno sapere che le zone più colpite sono state quelle del Saronnese, la zona di Busto Arsizio e Vergiate, che corrispondono ai luoghi di intervento con chiamate che si sono susseguite dalle 20 di venerdì circa fino alle 3 passate della mattina di sabato.

A causa della caduta di alberi via don Orrigoni a Cazzago Brabbia non è transitabile, «si provvederà a rimuovere gli alberi in mattinata», fanno sapere dal Comune.

I problemi principali hanno riguardato il taglio di piante e alberi finiti sulla sede stradale che hanno interrotto momentaneamente alcune strade, senza causare feriti o ulteriori disagi. In tutto gli interventi di soccorso sono stati più di una dozzina.