Il videomaker di Varesenews Marco Corso tra i vincitori del contest di Fondazione Cariplo “Obiettivo clima”

Sono stati annunciati questa mattina da Fondazione Cariplo i vincitori del concorso fotografico “F2Click. Obiettivo Clima”, il contest fotografico promosso dalla fondazione che si è posto l’obiettivo di raccontare l’impatto del cambiamento climatico visto con gli occhi dei cittadini nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Mantova e Varese.

Sono stati 27 i cittadini e gli studenti di una scuola superiore selezionati dalla giuria composta dai professionisti della fotografia Fabiano Ventura, Sara Melotti e Denis Curti. Le loro immagini hanno raccontato al meglio l’impatto del cambiamento climatico delle cinque province. Tra i temi ricorrenti la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento urbano, le conseguenze degli eventi climatici estremi, il conseguente impatto sulla fauna locale e l’attivismo dei cittadini.

Tra i vincitori c’è il giornalista e videomaker di VareseNews Marco Corso, che ha partecipato con immagini dall’alto di grande efficacia, immagini catturate con il drone, di cui è diventato negli ultimi anni un grande appassionato: «Ho partecipato con foto aeree perché vedere alcune cose dall’altro offre una visuale completamente diversa e molto più significativa del cambiamento che stiamo vivendo e che impatta pesantemente anche sui nostri territori».

Qui l’elenco completo dei vincitori: Tiziano Pedroni, Simone Acquaroli, Roberto Serra, Pier Giorgio Keller, Paola Capitanio, Noemi Colombo, Nicola Massella, Michela Locatelli, Mauro Lanzini, Maurizio Teruzzi, Maria Francesca Napoli, Marco Corso, Luca Ranchetti, Ivan Scellato, Graziano Perotti, Gianpiero De Angeli, Gianfranco Archetti, Giacomo Paraninfo, Francesca Sanguinetti, Elio Longhi, Clizia Gagliardi, Claudio Compagni, Bruno Vittorio Belotti, Armando Bottelli, Alessandro Dumassi, Alberto Bastianon, Albachiara Papi e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Meroni di Lissone.

Qui il link per vedere tutte le immagini che hanno vinto il contest.

Fondazione Cariplo si riserva inoltre di assegnare in maniera unanime il Premio Menzione speciale Ambassador F2C a quattro fotografie, una per ogni categoria del contest – trasformazione del territorio e relative conseguenze delle scelte urbanistiche, rapporto uomo-natura e rischi per il mantenimento della biodiversità, attivismo dei cittadini, azioni di adattamento e mitigazione delle istituzioni locali.

Le fotografie selezionate saranno esposte in diversi luoghi di Milano e dei territori coinvolti dall’iniziativa e potranno essere proposte per l’esposizione in festival nazionali e internazionali.