Illuminazione pubblica, 350 mila euro a Luvinate per 337 nuovi punti luce

337 interventi per la riqualificazione dei punti luce, con l’utilizzo di corpi illuminanti con risparmio energetico, introduzione di sistemi d’illuminazione degli attraversamenti pedonali intelligenti, introduzione di sistemi di gestione e telecontrollo da remoto, sistemi di illuminazione adattiva sui 4 attraversamenti pedonali sulla Statale anche con sensori ambientali ed acustici, realizzazione di un sistema di gestione del flusso luminoso intelligente, per un totale di 33 punti luce, dislocati lungo l’asse di via Vittorio Veneto a Luvinate.

Questi alcuni degli obiettivi del progetto esecutivo per il rifacimento dell’illuminazione pubblica approvato in questi giorni dalla giunta comunale.

L’investimento sarà di 350.000 euro: 300.000 di risorse regionali, 50.000 di risorse statali.