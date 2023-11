“Impegno politico e bene comune”, a Varese il primo incontro dell’associazione Comuni Orizzonti

Primo evento pubblico per l’associazione “Centro Studi Comuni Orizzonti”, nata poche settimane fa dalla volontà di sette sindaci della provincia di Varese di creare uno spazio di incontro e di confronto tra persone convinte che la politica sia innanzitutto spendersi per il bene comune.

Questa sera alle 21, nella sede di Upel – l’Unione provinciale enti locali – in via Como 40 a Varese, è in programma un incontro pubblico sul tema “Impegno politico e bene comune: visioni e sfide per le nostre comunità”.

Interverranno, insieme ai fondatori dell’associazione, il professor Mauro Magatti, preside della facoltà di Sociologia dell’Università Csttolica di Milano, e Marco Cavallin, sindaco di Induno Olona e presidente dell’associazione.

«Il centro studi “Comuni Orizzonti” è un’associazione che non ha connotati politici nel senso della collocazione in un partito o in un certo schieramento – spiega Cavallin – Un’iniziativa che nasce dal desiderio di colmare un vuoto che abbiamo percepito in questi anni, la mancanza di uno spazio di confronto culturale tra amministratori e tra amministratori e cittadini sui temi del bene comune. Un confronto che ci permetta di riflettere e far sedimentare buone pratiche e valori che governano la nostra azione, in modo trasversale, senza nulla togliere ai partiti e al ruolo ruolo che rimane indispensabile».

L’associazione è nata per iniziativa dello stesso Cavallin e dei sindaci Irene Bellifemine (Malnate), Augusto Airoldi (Saronno), Stefano Bellaria (Somma Lombardo), Cristiano Citterio (Vedano Olona), Giovanni Resteghini (Bisuschio) ed Enrico Bianchi (Luino), e di altre persone impegnate nell’ambito sociale e politico.

La serata, moderata dalla giornalista di VareseNews Mariangela Gerletti, si aprirà con una breve presentazione dell’associazione, cui seguirà un’analisi sociologica del professor Magatti che affronterà da una parte le sfide della politica sui grandi temi che attraversano la nostra società, dalle crisi internazionali all’immigrazione al ruolo dei partiti, e dall’ altra il disimpegno sempre più evidente da parte dei cittadini, di cui l’astensionismo è uno dei segnali.

Seguiranno la presentazione dell’associazione, delle motivazioni per cui è nata e dei progetti futuri e un momento di dibattito aperto alle domande del pubblico.

Qui la locandina della serata