In 200 alla camminata con Legambiente e “Il bosco” nel parco attorno al castello di Caidate

I sessanta ettari di parco intorno al castello di Caidate hanno ospitato il punto di arrivo della camminata organizzata da Legambiente Castronno e l’associazione Il bosco di Sumirago.

Eugenio e Alessandro Belgiojoso, della famiglia proprietaria della struttura, hanno aperto la strada all’interno del bosco e una cascina dove incontrarsi e gustare un piccolo rinfresco. Circa duecento persone sono partite da Castronno per un giro di qualche chilometro. Il gruppo è stato accompagnato anche da Rossano Benfatto dell’associazione Il bosco e da Lino Zaltron di Legambiente Castronno.

Raccontano i proprietari che dal 1850 al 1950 il castello era autosufficiente ma negli ultimi anni sono intervenuti cambiamenti importanti: «Un’area dove vivono tre specie di anfibi: la rana, il tritone e la salamandra. – racconta Valerio – Animali importantissimi per l’ecosistema ambientale. Il cambiamento climatico produce problemi enormi perché assistiamo a una riduzione di acqua del 70% e per questi animali è un disastro. Abbiamo fatto un piccolo intervento sperando sia sufficiente a far vivere gli anfibi. La selezione naturale è altissima perché muoiono il 90% subito dopo la nascita. Dobbiamo preservare le zone umide».

Eugenio Belgioioso ha raccontato la vita del castello: «Il rustico venne costruito nel Settecento. Il castello visconteo nacque nel quindicesimo secolo intorno alla torre. Gli ultimi grandi lavori vennero fatti dalla famiglia Confalonieri. L’uva, il grano e la seta erano le linee della maggiore produzione. Vennero costruite diverse cascine per l’abitazione dei contadini e realizzato il centro di raccolta. Un’altra attività era quella del ghiaccio grazie a una struttura che teneva la temperatura fino all’autunno. All’inizio aveva una funzione medica e poi di conservazione alimentare».