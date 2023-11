In 500 a Laveno Mombello per la grande festa di Homeland Lago Maggiore

Sono più di 500 i giovani che anche in questa edizione di Homeland – Lago Maggiore hanno riempito il palazzetto di via XXV Aprile a Laveno Mombello. L’evento, promosso da Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, ReflexStaff e Ego|Us, si è tenuto sabato 18 novembre.

Soddisfatti gli organizzatori: «Un ringraziamento importante va soprattutto all’Amministrazione di Laveno Mombello che in ogni momento ha supportato l’evento, credendo nel valore del progetto e collaborando per la realizzazione di un evento dei giovani per i giovani. Essenziale ancora una volta il supporto dell’associazione Vigili del Fuoco volontari di Laveno Mombello che, insieme al CCDG, utilizzeranno i ricavi della serata per creare eventi e opere per i giovani del Comune. L’obiettivo di Homeland è infatti quello di creare qualcosa di unico nella nostra provincia, che possa lasciate ai ragazzi della zona ricordi e momenti indimenticabili di divertimento e condivisione. Edizione dopo edizione, questo format sta raggiungendo il suo obiettivo».

«Ego|Us, French e Torq in collaborazione con il Baffo Voice hanno fatto ballare i 500 giovani dalle 22.30, senza mai fermarsi, portando in scena set unici e sorprese che hanno lasciato tutti a bocca aperta Ancora una volta erano presenti: VaiTra, che ha aiutato gli organizzatori a intrattenere il pubblico durante la serata; NonHauteCouture, brand della zona che durante la serata si è fatto conoscere portando al palazzetto alcune delle loro magliette; Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione con il Discobus, unità mobile per la riduzione dei rischi connessi all’uso di alcol e sostanze psicoattive e che per tutta la serata ha messo a disposizione i suoi servizi come la possibilità di sottoporsi all’etilometro, fornendo anche supporto ai giovani».

L’organizzazione di Homeland, per i ragazzi sulla giornata mondiale contro l’Aids che si celebrerà il prossimo 1° dicembre, ha predisposto una donazione alla Cooperativa per finanziare l’acquisto dei profilattici, distribuiti all’ingresso a tutti i partecipanti.

«Un ringraziamento speciale va infine a tutti coloro che hanno deciso di supportare l’evento, in modo particolare a Giulia Gervasini, che si è occupata delle grafiche; all’agenzia immobiliare Andrea Bellorini e all’agenzia immobiliare Bizar, allo studio dentistico Francesconi che hanno deciso di supportare l’evento; Lemonade PartyTrip e Music&Mor per l’appoggio nella diffusione e comunicazione dell’evento», concludono gli organizzatori.