In 80 in bici verso La Tela di Rescaldina: il Legnanese pedala contro le mafie

In 80 in bicicletta da Busto Garolfo, Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona, Saronno, Legnano, Castellanza e Rescaldina verso La Tela, l’osteria sociale nata sulle ceneri di un ristorante confiscato alla ‘ndrangheta, che della cultura della legalità ha fatto la sua stessa essenza in un territorio dove le mafie continuano ad allungare le mani nonostante l’argine di inchieste, arresti e condanne eretto della magistratura. E che oggi è simbolicamente ripartita proprio dalla lotta alla mafia con “SosteneTela”, una settimana di incontri, musica, pedalate ed enogastronomia per valorizzare i beni sottratti alla criminalità organizzata studiata a sei mani dalla cooperativa che gestisce il locale con l’amministrazione comunale e il presidio Libera di Legnano.

Dopo “PedalaTela”, biciclettata conclusa da un concerto di ArcEnCiel Ensemble e da un pranzo a prezzo sociale, le iniziative proseguiranno giovedì 9 novembre con “ViveTela”, una serata per parlare di beni confiscati. Alle 19.30 ci sarà la possibilità di cenare (prenotazioni allo 0331 297604), mentre alle 21 è in programma l’incontro “Le infiltrazioni della criminalità organizzata e la situazione e il futuro dei beni confiscati nel Legnanese” con Alessandra Dolci, coordinatrice della direzione distrettuale antimafia di Milano, e gli amministratori comunali.

Venerdì 10 novembre terzo appuntamento con “InsegnaTela”. Anche in questo caso si potrà cenare alle 19.30 e poi assistere alle 21 alla serata con Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia e metodi di educazione alla legalità all’Università degli Studi di Milano che incontrerà con i docenti delle scuole del territorio e anche alcuni studenti per ragionare con loro su come sia possibile oggi insegnare l’antimafia.

Sabato 11 novembre toccherà invece a “SuonaTELA”: dopo la cena alle 19.30 ci sarà il concerto dei “Freedom Sounds”, band della casa di reclusione di Milano Bollate nata nell’ambito di un progetto di crescita e rieducazione grazie alla musica. Domenica 12 novembre, infine, ultimo appuntamento con “AssaggiaTela”: alle 12 è in programma un pranzo con un menù realizzato principalmente con i prodotti di aziende che lavorano su terreni confiscati, con la possibilità di chiacchierate dal vivo e online con i protagonisti.