In arrivo il nuovo corso di sci alpinismo del Cai di Varese

Proprio in questi giorni se alziamo lo sguardo e lo rivolgiamo alle Alpi, finalmente vediamo le cime imbiancate: è arrivata la neve. Così anche quest’anno partirà il corso di sci alpinismo base (SA1) organizzato dalla sezione di Varese del Club Alpino Italiano.

Per chi ama sciare, ma conosce solo la pista, per chi già frequenta la montagna e ha voglia di scoprire un nuovo modo di apprezzarla, per chi è alla ricerca di un gruppo con cui organizzare nuove uscite e per tutti quelli che hanno voglia di iniziare una nuova avventura: cosa state aspettando?

Il corso inizierà il 17 dicembre 2023 e si concluderà il 18 febbraio 2024; è rivolto a principianti e a chi già bazzica l’ambiente ma non ne ha mai approfondito gli aspetti teorici, sarà composto da lezioni teoriche e uscite pratiche anche di due giorni con notte in rifugio.

La presentazione del corso e le iscrizioni si raccoglieranno giovedì 30 novembre presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa 12 a Varese, ore 20.30. Sulla pagina del sito web dedicata alla scuola di alpinismo e scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” si trovano il calendario e tutte le informazioni relative al corso SA1. Per chi fosse interessato è possibile procedere con la pre-iscrizione online a questo link.

Se siete curiosi e volete saperne di più, andate a sbirciare la pagina Instagram del CAI di Varese: @varesecai.

Tutte le informazioni sono sul sito della scuola all’indirizzo.