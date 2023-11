In brughiera arriva lo spettacolo dell’autunno

Arriva l’autunno in brughiera, con i colori del foliage e le brume che regalano una bellezza romantica e silenziosa. Per scoprire la brughiera – territorio forte e allo stesso tempo fragile – al Centro Parco ex Dogana Austroungarica sono previste due diverse escursioni, a pagamento.

La prima uscita prevista il 12 novembre alle 15, con un tour pianeggiante di due ore di durata (costo 8 euro, gratuito per bambini). Prenotazione obbligatoria al numero 0331.1818245 o alla mail visite@exdogana.it ; ritrovo alle ore 14.45 per la registrazione.

Il secondo appuntamento è in programma il 25 novembre, sempre alle 15: un’escursione guidata sul tema “Autunno sui canali”. Anche in questo caso il ritrovo alle 14.45 e serve prenotarsi prima, sempre con i canali indicati per l’altra escursione.

La brughiera del Gaggio è un ambiente unico, residuo di aree un tempo molto ampie e poi man mano ridotte dalla espansione delle attività umane, tra agricoltura, insediamenti abitati, infrastrutture e presenza industriale.

Oggi la brughiera è stata proposta per l’istituzione di un Sic (Sito d’importanza comunitaria), mentre è in corso poi la mobilitazione per evitare l’espansione di Malpensa che toccherebbe quarantaquattro ettari di territorio di bosco e brughiera.