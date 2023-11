In campo a Castronno con uno striscione: “La battaglia contro la violenza sulle donne inizia da me”

Hanno messo in pratica quello che da giorni si dice in ogni piazza d’Italia: invitare alla consapevolezza e al cambiamento culturale, unica arma per tentare di combattere davvero la violenza sulle donne.

Loro sono i calciatori dell’Oratorio Castronno che partecipa al campionato CSI Allievi A 2008/2009.

“Volevamo farvi partecipi della bella iniziativa che è andata in campo oggi (domenica ndr) a Castronno nel campionato CSI Allievi A 2008/2009 – ci scrivono – Di fronte a questi crimini non si può stare in silenzio, non ci si può voltare dall’altra parte, perché Giulia Cecchettin poteva essere la figlia di tutti noi, la sorella, l’amica ..

Nella partita di campionato CSI Allievi A Castronno Vs Gavirate i ragazzi hanno fatto il loro ingresso in campo portando uno striscione con la scritta “La battaglia contro la violenza sulle donne inizia da me” e hanno urlato tutti insieme il loro NO ALLA VIOLENZA .

Poi un lungo applauso per Giulia e per tutte le vittime di femminicidio .

Il silenzio non basta più: questi ragazzi sono il nostro futuro. La battaglia contro la violenza sulle donne deve iniziare anche da ognuno di loro “.