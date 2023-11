In Commissariato a Legnano “Una stanza tutta per sè”, per le vittime di violenza

“Una stanza tutta per sè”. È il saggio di Virginia Woolf sulle ingiustizie sociali subite dalle donne, scritto a seguito di una conferenza tenuta nel 1929, ed ancora per tanti aspetti attuale. Da qualche anno, però, indica anche un luogo confortevole dove le vittime di violenza possono raccontarsi in sicurezza ai poliziotti. E da oggi, giovedì 23, questo spazio è operativo anche nel Commissariato di Legnano. Il taglio del nastro, infatti, si è tenuto questa mattina alla presenza del questore di Milano Giuseppe Petronzi, del dirigente della Polizia di Stato di Legnano Ilenia Romano e della presidente dell’associazione “Soroptimist International” Club SI di Busto Arsizio Ticino-Olona, Marina Re, che ha allestito concretamente lo spazio.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dai poliziotti legnanesi che hanno subito accolto la proposta del Club SI. Le volontarie, lo scorso settembre, si sono fatte carico dei costi dell’opera ed hanno arredato la stanza posizionando la strumentazione informatica necessaria per agevolare il lavoro di ascolto degli agenti. In pratica si tratta di un’aula per le audizioni, che alla luce della “riforma Cartabia” saranno effettuate con gli strumenti della fonoregistrazione «Questo è un locale familiare, domestico, uno spazio confortevole, accogliente, che favorisca un approccio meno traumatico con gli investigatori – spiega il dirigente Romano -. Qui le vittime di violenza di genere potranno affidarsi alla professionalità dei poliziotti per denunciare fatti di maltrattamenti, di stalking, di violenza e richiedere misure di protezione, per sé e per i propri figli».

A presenziare alla cerimonia, oltre che le rappresentanze delle diverse realtà del terzo settore operative sullo stesso fronte come il Cif e Auser Filo Rosa anche l’assessore Monica Berna Nasca. In questo contesto il procuratore capo della Procura di Busto Arsizio Carlo Nocerino, il quale ha posto l’accento sul problema segnalando che in un solo anno (dall’estate del 2022 a quella del 2023) la procura ha contato mille procedimento per violenza sulle donne: episodi che interessano anche la zona del Legnanese, non solo del Varesotto.

“Una Stanza tutta per sé”

È un progetto che segue le finalità individuate nel Protocollo di collaborazione sottoscritto il 25 novembre 2020 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall’Associazione Soroptimist International d’Italia. L’obbiettivo è far sì che la vittima di violenza di genere possa essere agevolata nell’elaborazione degli abusi e dei maltrattamenti subìti, evitando il più possibile il configurarsi di aspetti traumatici connessi alla cd. vittimizzazione secondaria. L’ascolto empatico, la disponibilità di uno spazio separato dagli uffici di polizia e la pronta attivazione della rete hanno lo scopo di sostenere le donne nel percorso che conduce alla elaborazione della consapevolezza del proprio sé e del rispetto della dignità della propria persona: in tal modo, le vittime sono incoraggiate a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza subìta e ad instaurare quel rapporto di fiducia che le sosterrà nel delicato momento della formalizzazione della denuncia. La “stanza tutta per sé”, detta anche “stanza rosa”, per le sue caratteristiche e finalità, favorisce anche le audizioni protette dei minorenni, vittime di violenza, anche assistita, riconosciute come categorie vulnerabili che richiedono un ascolto “protetto” alla presenza di uno psicologo, in ragione della propria età e a tutela del proprio equilibrio psico fisico.