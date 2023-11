In consiglio comunale a Gallarate il bilancio e le mozioni su Tito, i terroristi in Francia e Malpensa

Questa sera, lunedì 27 novembre, torna a riunirsi il consiglio comunale di Gallarate.

Dopo la consueta fase di comunicazioni e question time (interrogazioni a risposta diretta) l’assemblea civica esaminerà le variazioni di fine anno al bilancio, che contengono una serie di modifiche tra cui l’inserimento di nuovi investimenti finanziati con mutui ma anche un taglio che ha fatto discutere, la previsione di chiusura tra poco più di un anno del Centro Diurno Disabili di via Canova.

Nell’ordine del giorno firmato dal presidente Marco Colombo seguirà l’esame di una proposta di delibera avanzata dalle opposizioni, la modifica al regolamento delle consulte, per reintrodurre l’elezione diretta da parte dei cittadini dei singoli rioni (oggi sono eletti dai consiglieri comunali).

Ci sarà poi l’esame di tre mozioni, vale a dire proposte di prese di posizioni da parte del consiglio: prima ci saranno le due mozioni presentate da Fratelli d’Italia per la revoca dell’onorificienza della Repubblica concessa negli anni Settanta al maresciallo Tito e per fare pressione per ottenere l’estradizione dei terroristi di sinistra dalla Francia, bloccata dalla Corte Costituzionale transalpina nel giugno 2022.

Ultima mozione esaminata sarà infine quella di PiùGallarate per chiedere che Gallarate faccia pressione per un nuovo Piano d’area Malpensa, uno strumento di programmazione complessiva del territorio che manca da tre lustri (oggi opere pubbliche e funzioni sono pensate una ad una, senza un disegno complessivo).